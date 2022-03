W pierwszym tygodniu wojny w Ukrainie kupowaliśmy więcej cukru, mąki, konserw

Dynamika obrotów sklepów należących do grupy ponad 30 sieci detalicznych w Polsce w dniach 21-27 lutego tj. pierwszym tygodniu wojny odnotowała 12% wzrost w porównaniu do analogicznego tygodnia roku poprzedniego. Wartość ta jest również wyższa w odniesieniu do średniej dynamiki z poprzedzających tygodni 1-7 2022 r. (+8%) - wskazuje Nielsen.