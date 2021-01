W Polsce mogą wystąpić problemy z produkcją chleba. Winny rekordowy eksport pszenicy

Od żniw 2020 (połowa sierpnia) ceny pszenicy wzrosły o ponad 250 PLN na tonie, tj. około 35 proc. Fot. Shutterstock

Zdaniem ekspertów, w najbliższym czasie czekają nas radykalne podwyżki wielu produktów spożywczych, w tym również pieczywa. Powodem będzie wzrost ceny mąki, w ślad za silnym drożeniem pszenicy. Wszystko przez gwałtowny wzrost eksportu pszenicy z Polski, który, jeśli się utrzyma, może skutkować poważnymi problemami z zaopatrzeniem w ziarno do przemiału, co będzie skutkować ograniczeniami w produkcji i dostawach mąki, a dalej chleba i innych wyrobów piekarniczych dla polskiego konsumenta.

W ostatnich dwóch miesiącach branża spożywcza z dużym niepokojem obserwuje sytuację na rynku pszenicy. Począwszy od drugiej połowy listopada 2020 do dziś, ceny pszenicy gwałtownie wzrosły o 150 – 160 PLN na tonie i w zależności od regionu osiągając poziom od 970 do ponad 1000 PLN (ceny z dostawą do portów osiągnęły 1070 PLN). Jeżeli wziąć pod uwagę okres od żniw 2020 (połowa sierpnia), to ceny wzrosły o ponad 250 PLN na tonie, tj. około 35%.