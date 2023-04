W sklepach coraz więcej roślinnych zamienników

Wiodącymi europejskimi rynkami w tym segmencie są Wielka Brytania i Niemcy. Polska zajmuje szóste miejsce. Na rodzimym rynku nie brakuje już alternatyw dla krowiego mleka, śmietany czy serów. W sklepach znajdziemy także ofertę żywności, która może być spożywana zamiast mięsa.

Według najnowszych danych, w ubiegłym roku sprzedaż roślinnych alternatyw dla mięsa i nabiału pobiła kolejny rekord sprzedaży – mówi Marcin Tischner z Fundacji ProVeg. Powody są różne. Niektórzy próbują uniknąć chorób dietozależnych lub już się z nimi zmagają i zamierzają zmienić swój dotychczasowy model żywienia. Inni decydują się na ograniczenie lub całkowitą rezygnację z produktów odzwierzęcych, bo troszczą się o zwierzęta i kondycję planety.

Z perspektywy globalnej produkcja mięsa i nabiału pochłania 83% terenów uprawnych, a zapewnia zaledwie 18% globalnej podaży kalorii.

Dieta powinna być dobrze zbilansowana, kolorowa i smaczna oraz – jak zaleca WHO – pełna warzyw, roślin strączkowych i owoców w możliwie jak najmniej przetworzonej formie. Wtedy będzie ona dla nas zdrowa i pełna składników odżywczych – mówi Joanna Lotkowska, dietetyczka i edukatorka żywieniowa, ProVeg Polska – Zmiana w sposobie odżywiania nie musi wiązać się z radykalnym podejściem i rezygnacją z ulubionych potraw. Ważniejsze jest to, by małymi krokami zastępować produkty pochodzenia zwierzęcego roślinnymi. Warto również przetestować różne modele odżywiania i wybrać ten, który odpowiada nam najbardziej.