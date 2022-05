W transporcie ciągłe niedobory pracowników. Kto będzie dowoził żywność do sklepów?

W maju Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK) dla branży TSL wyniósł 103,5 pkt., co świadczy o przewadze pozytywnych nastrojów, ale był istotnie niższy m/m (-5,8 pkt.).

Większość firm branży TSL (59 proc.) nie poniosła wydatków na inwestycje w aktywa materialne lub/i niematerialne w ostatnich trzech miesiącach.

Sposobem ograniczania luki na rynku pracy jest zatrudnianie kierowców z zagranicy.

Nowe przepisy

PIE zwraca uwagę na nowe przepisy znane pod nazwą Pakiet Mobilności, które mogą przełożyć się na średni wzrost całkowitych kosztów przewozowych na poziomie min. 5,5 proc.

Jak podaje PIE, obowiązujące przepisy prawne oraz agresja Rosji na Ukrainę, a także brak kierowców pogorszyły, w opinii przedsiębiorców, warunki funkcjonowania przedsiębiorstw branży TSL (transport, spedycja, logistyka). Potwierdzają to wyniki comiesięcznych badań realizowanych przez PIE i BGK.

W TSL złe nastroje

Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK) dla branży TSL spadł w lutym br. (gdy wprowadzono nowe przepisy) aż o 11,5 pkt., tj. do poziomu 95,5 pkt., co oznaczało przewagę nastrojów negatywnych. W maju MIK dla branży TSL wyniósł 103,5 pkt., co świadczy o przewadze pozytywnych nastrojów, ale był istotnie niższy m/m (-5,8 pkt.).

Brak środków na inwestycje

Firmy z branży TSL zaczynają też dostrzegać skutki wojny w Ukrainie. Według GUS, 36,2 proc. z nich uważało w kwietniu, że konsekwencje wojny będą dla nich poważne lub zagrażające stabilności firmy. Obok budownictwa jest to branża, która najbardziej skarżyła się na negatywne skutki wojny.

O pogarszających się warunkach funkcjonowania firm transportowych w Polsce świadczy przewaga w majowym badaniu PIE i BGK udziału firm TSL, które odnotowały spadek m/m wartości sprzedaży (28 proc.), nad firmami deklarujących wzrost sprzedaży (21 proc.). Podobnie w przypadku liczby nowych zamówień: 19 proc. firm TSL odnotowało ich spadek, a 17 proc. – wzrost. Większość firm branży TSL (59 proc.) nie poniosła wydatków na inwestycje w aktywa materialne lub/i niematerialne w ostatnich trzech miesiącach. 36 proc. firm stwierdziło, że nie miało potrzeby inwestowania, a 23 proc. nie poniosło takich wydatków, bo ich możliwości finansowe na to nie pozwoliły.

Brak pracowników

Z majowego badania PIE i BGK wynika, że aż dla 82 proc. firm TSL ważną lub bardzo ważną barierę w działalności stanowi niepewność sytuacji gospodarczej, wiążąca się przede wszystkim z rosnącymi kosztami oraz wojną. A dla 60 proc. barierę stanowi niedostępność pracowników. Krótkoterminowym rozwiązaniem problemu braku kierowców jest zwiększanie płac oraz różnych bonusów i premii, a także ruchome godziny pracy, co jednak zwiększa koszty firmy. Potwierdzają to deklaracje firm – aż 75 proc. wskazuje, że rosnące koszty pracownicze stanowią dużą lub bardzo dużą barierę działalności.

Pozytywną zmianą ułatwiającą pozyskiwanie kierowców jest intensyfikacja organizacji szkoleń i staży przez branżę edukacyjną, a także same firmy transportowe. Podejmują one też działania na rzecz poprawy wizerunku pracy kierowcy, gdyż jest to jedną z przyczyn niewystarczającego zainteresowania młodych ludzi tą profesją.

Sposobem ograniczania luki na rynku pracy jest zatrudnianie kierowców z zagranicy. Według Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, na koniec 2020 r. ważnych świadectw kierowcy wydanych osobom z zagranicy było 103,2 tys., z czego 75 proc. dla Ukraińców i 20 proc. dla Białorusinów. Obecnie wielu Ukraińców wróciło bronić swojej ojczyzny. Dlatego firmy branży TSL rozważają możliwości szukania pracowników w Indiach, Nepalu, Filipinach, Uzbekistanie czy Wietnamie. Odpowiedzią na wyzwania w transporcie może również być cyfryzacja firm TSL oraz platformizacja sprzedaży oferowanych usług. Już powstają platformy łączące kierowców, przewoźników i podmioty potrzebujące usług transportowych.