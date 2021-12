Mikołaj sięga głębiej do kieszeni – w tym roku na Boże Narodzenie wydamy średnio 2 129 zł

70 proc. budżetu świątecznego stanowią wydatki na żywność oraz prezenty.

To już drugie Boże Narodzenie w czasie pandemii. Jak pokazuje 24. edycja międzynarodowego badania „Zakupy świąteczne 2021”, przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte, Polacy w tym roku nie zamierzają oszczędzać. Na prezenty, żywność, podróże oraz spotkania z najbliższymi planujemy przeznaczyć średnio 2 129 zł, czyli o 11 proc. więcej niż rok temu. Najchętniej kupowane prezenty to kosmetyki i perfumy, a także zabawki i książki. Prawie połowa z nas dokona zakupów świątecznych przez Internet. Na upominki mogą zaś liczyć przede wszystkim nasi najbliżsi: dzieci, partnerzy i rodzice.

Na Święta wydamy 200 zł więcej niż przed rokiem

Polacy deklarują, że na świąteczne prezenty, żywność, podróże i wypoczynek przeznaczą w tym roku średnio 2 129 zł. – To więcej o 11 proc., czyli o ponad 200 zł, w porównaniu z kwotą, którą deklarowaliśmy rok wcześniej. Szczególnie widoczne zmiany dotyczą żywności, napojów oraz podróży. Głównym powodem zwiększenia wydatków są wzrosty cen w sklepach i na stacjach benzynowych, które dostrzega ponad 70 proc. społeczeństwa. Na te same produkty, które kupowaliśmy w zeszłym roku, w tym trzeba przeznaczyć więcej – wyjaśnia Anita Bielańska, dyrektor w dziale Konsultingu, liderka Consumer Industry w Deloitte.

W drugim roku pandemii Polacy przewidują wzrost swoich wydatków okołoświątecznych.

Przede wszystkim zwiększy się koszyk związany z podróżami, co jest naturalne, biorąc pod uwagę, że w poprzednie święta podróże z powodu obostrzeń były mocno ograniczone. Na ten cel przeznaczymy średnio 333 zł, czyli o ponad 55 proc. więcej niż w minionym roku. Nie będziemy także oszczędzać na żywności i napojach. Zamierzamy wydać na nie 944 zł i średnio będzie to koszt o 10 proc. wyższy niż w ubiegłym roku. Z kolei prezenty pochłoną podobną do zeszłorocznej sumę 546 zł (wzrost o 2 proc.). Przyjemności oraz rozrywka będą nas kosztować średnio 306 zł (spadek o 3 proc.).

Święta powoli oswajają pandemię