Wakacje 2021: Pracodawcy masowo odmawiają urlopów

Coraz większa ilość pracodawców odmawia pracownikom urlopów; fot. shutterstock

Wakacje bez dnia wolnego? W sezonie letnim 2021 to wcale nie jest wykluczone. Jak mówią eksperci firmy IDEA HR coraz większa ilość pracodawców odmawia pracownikom urlopów argumentując to koniecznością obecności na miejscu pracy.

Najczęściej dotyczy to sektorów, które jeszcze kilka tygodni temu objęte były lockdownem. Pojawiają się także informacje, że w sektorach produkcyjnych również letnie spowolnienie nie jest w planach. Problemy mają także pracownicy, którzy wykorzystali urlop w pierwszych miesiącach roku 2021. – Zdarzało się, że pracodawcy „wysyłali” pracowników na wolne, gdy ruch w firmie był mniejszy. Teraz więc w sezonie urlopowym nie ma mowy o wolnym – mówi Dorota Siedziniewska – Brzeźniak z firmy IDEA HR Group.

Czy pracodawca może odmówić pracownikowi urlopu w sezonie wakacyjnym w terminie, który wybrał sobie pracownik? Eksperci nie mają wątpliwości, że zawsze ostateczny głos należy do pracodawcy, a w czasie pandemii decyzje szefostwa wydają się być uzależnione nie tyle od tego, czy akurat jest sezon urlopowy, co od faktu czy pandemia spowolniła i można np. przyspieszyć produkcję lub zacząć nadrabiać straty wynikające z ostatnich miesięcy lockdownu. Jak mówi Dorota Siedziniewska – Brzeźniak z firmy IDEA HR Group to może być bardzo nietypowy sezon wakacyjny w wielu miejscach pracy.

- Mamy informacje o tym, że w wielu branżach te urlopy są wstrzymywane lub bardzo mocno limitowane. Wynika to przede wszystkim z faktu, że w ostatnich miesiącach wiele firm było zamkniętych lub działało w ograniczonych sposób. Pracownicy pracowali zdalnie lub mieli zawieszone obowiązki. Pracodawcy chcą teraz nadrabiać zaległości. Sytuacja ta dotyczy przede wszystkim pracowników hoteli, restauracji, sklepów w galeriach handlowych czy innych firm, które w bardzo ograniczony sposób działały w czasie lockdownu. Trudno wyobrazić sobie, by hotel, który nie działał przez pół roku wyrażał teraz zgodę na miesięczny urlop dla pracownika. Szczególnie w czasach, gdy branże sezonowe borykają się z brakiem pracowników – mówi Dorota Siedziniewska – Brzeźniak z firmy IDEA HR Group.

- Obecna sytuacja epidemiczna pozwala wielu branżom na rozwinięcie skrzydeł i nadrabianie strat wynikających z trudnego czasu pandemii. Oczywiście pracownik nie może być wykorzystywany i pracować ponad miarę, ale musi zdawać sobie sprawę, że w branżach, które teraz przeżywają szczyt zainteresowania, czyli w turystyce, gastronomii czy hotelarstwie może być trudno – mówi ekspertka.

Tydzień urlopu zamiast miesiąca? Sposobów na kompromis jest sporo