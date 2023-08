Wakacje? Od 1000 zł do 2500 zł od osoby i można wypoczywać

Na dłuższy letni pobyt poza domem w tym roku zdecydowało się ponad 65% ankietowanych. Osoby, które zrezygnowały z wakacyjnych wyjazdów, podjęły taką decyzję głównie z powodów finansowych (55%). Jednocześnie wyniki badania pokazują, że w 2023 r. Polacy wydają większe sumy na wakacyjne wyjazdy. Ponad 55% badanych twierdzi, że w tym roku przeznacza na urlop wyższą kwotę niż w roku ubiegłym.

Ile wydamy na wakacje?

Blisko 36% respondentów deklaruje, że płaci za wakacyjny wyjazd 1000 – 2500 zł w przeliczeniu na osobę. 63% respondentów oszczędza na ten cel, z czego blisko 64% deklaruje, że odkłada pieniądze na wakacje przez cały rok. Najczęściej wskazywanymi sposobami zbierania funduszy na wyjazd są: odkładanie co miesiąc wyznaczonej kwoty (33% badanych), oszczędzanie podczas bieżących zakupów (23%) i rezygnacja z atrakcji, takich jak wyjście do kina czy jedzenie na mieście (14%). Aby oszczędzić 60% ankietowanych korzysta z ofert programów lojalnościowych.



Wyniki PAYBACK Opinion Poll wskazują, że wyjeżdżający na wakacje czuwają nad wydatkami również w trakcie trwania urlopu. 38% ankietowanych podczas wakacji realizuje różne zachcianki, ale nie przekracza ustalonego wcześniej budżetu. 35% Polaków deklaruje, że stara się racjonalnie podchodzić do wydatków, nie rezygnując jednak z najważniejszych dla nich atrakcji. Największy koszt związany z wakacyjnym wyjazdem według ponad 40% badanych stanowi zakwaterowanie, a zdaniem blisko 34% - największe kwoty są przeznaczane na wyżywienie.

Prawie 51% ankietowanych zadeklarowało, że w tym roku spędzi wakacje w kraju. Co ciekawe, wśród respondentów nie ma jednomyślności co do porównania kosztów wakacji w Polsce i za granicą. 33% z nich uważa, że wyjazdy krajowe są droższe niż zagraniczne, jednak niewiele mniej, bo 32% sądzi, że wyjazdy w Polsce i za granicą są na podobnym poziomie cenowym. Tylko 8% uważa, że wyjazdy krajowe za tańsze.

Polacy, którzy na wakacje wyjeżdżają za granicę, najczęściej wybierają takie kierunki jak Turcja, Grecja oraz Egipt.

Badanie zostało przeprowadzone na uczestnikach Programu PAYBACK w lipcu 2023 r. metodą ankiety online na grupie 708 osób. Grupa badawcza w wieku 18 - 65 lat została dobrana w sposób odpowiadający strukturze demograficznej kraju.