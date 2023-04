Warren Buffett inwestuje w japońskie domy handlowe

Warren Buffet inwestuje w handel w Japonii

Mitsui, Itochu, Marubeni, Sumitomo i Mitsubishi to pięć największych japońskich firm handlowych, znanych również jako sogo shosha (co oznacza po prostu handel wielobranżowy). Buffett ma powyżej 5 proc. udziałów w każdej z wymienionych firm specjalizujących się w handlu międzynarodowym oraz dystrybucji.

- Sogo shosha łączą w sobie cechy firm handlowych, dystrybutorów, producentów i doradców biznesowych. Mają one szeroką sieć kontaktów i umiejętności negocjacyjne, które umożliwiają im efektywne prosperowanie na rynkach międzynarodowych. Firmy te zajmują się m.in. obrotem surowcami energetycznymi, metalami, produktami chemicznymi elektroniką, tekstyliami, żywnością, maszynami. Sogo shosha odgrywają ważną rolę w handlu międzynarodowym i są kluczowe dla gospodarki japońskiej. Wydaje się, że ostatnie doniesienia w połączeniu ze skalą działalności sogo shosha mogły przyczynić się do wzrostu indeksu Nikkei (JP225) o 1,6 proc. - wyjaśnia Grzegorz Dróżdż, analityk Conotoxia Ltd.



Inwestowanie w japońskie akcje może wiązać się z ryzykiem, które odnosi się do: utrzymującego się od ponad dekady zerowego tempa wzrostu gospodarczego, starzejącego się społeczeństwa czy potencjalnego wzrostu stóp procentowych i zacieśniania polityki monetarnej.

Warren Buffet widzi potencjał w japońskich firmach

- Ten ostatni czynnik może obecnie odgrywać szczególną rolę, zwłaszcza w dobie rosnącej globalnej inflacji oraz osłabienia się jena japońskiego. Wobec prawdopodobieństwa podwyżek stóp procentowych należy się również liczyć ze wzrostem kapitału japońskich firm. Może mieć to jednak pozytywny wpływ na sektor finansowy tego kraju (poza bankami) oraz umocnienie się jena, który od początku zeszłego roku potaniał aż o 16 proc. względem dolara amerykańskiego - wskazuje ekspert.



Drugim czynnikiem zainteresowania Buffetta wydaje się wycena spółek, w które zainwestował. Podstawowy wskaźnik określający, po ilu latach inwestycja może się podwoić, czyli cena do zysku (C/Z) wynosi kolejno:

1. Mitsui: C/Z = 6, posiadane 6,8 proc.

2. Itochu: C/Z = 8,13, posiadane 6,2 proc.

3. Marubeni: C/Z = 5,4, posiadane 6,75 proc.

4. Sumitomo: C/Z = 7,7, posiadane 6,6 proc.

5. Mitsubishi; C/Z = 5,5, posiadane 6,66 proc.



Wartości tego wskaźnika są wyjątkowo niskie w porównaniu do średniej wartości dla indeksów S&P 500 i amerykańskich spółek technologicznych Nasdaq, wynoszących odpowiednio ok. 22,2 i 24 proc. Obecnie średnia rynkowa dla japońskiej giełdy Nikkei wynosi 20, co może tłumaczyć zainteresowanie Buffetta tym konkretnym sektorem.