Według naukowców spożywamy do 100 tys. mikrocząsteczek plastiku rocznie

Badania naukowe dowodzą, że mikroplastik może przenikać do naszego organizmu poprzez pożywienie, a dodatkowo uwalniać się pod wpływem ciepła. Mikroskopijne cząstki plastiku są coraz powszechniejsze w środowisku, a ich obecność odnotowano nawet na szczycie Mount Everestu. Naukowcy z Amsterdamu przebadali próbki krwi od dorosłych osób, a w 80 proc. z nich potwierdzono obecność mikroplastiku. Odkrycie to dowodzi, że jest on w stanie przemieszczać się po ciele człowieka, a następnie osadzać w jego narządach. Według badań opublikowanych w publikacji naukowej Environmental Science & Technology nawet jeśli spożywamy tylko niewielkie ilości zanieczyszczonej żywności, to wraz z nią możemy spożywać do 100 000 mikrocząsteczek plastiku rocznie.

Butelki termiczne ze stali nierdzewnej alternatywą dla plastikowych butelek

Naukowcy z National Institute of Standards and Technology w USA przeanalizowali kilka powszechnie stosowanych produktów konsumenckich. Odkryli, że gdy produkty z tworzyw sztucznych są wystawione na działanie gorącej wody, uwalniają wtedy biliony nanocząsteczek plastiku na litr wody. Mikroplastik może uwalniać się z butelek PET pod wpływem ciepła, jakie powstaje podczas przechowywania napojów w samochodzie lub podczas podgrzewania w kuchni mikrofalówką. Z powodu wzrastającej świadomości dotyczącej wpływu plastiku na zdrowie, wiele osób decyduje się na picie wody bez używania plastikowych butelek.

W tym celu marka Waterdrop oferuje innowacyjne, uniwersalne butelki termiczne, które dzięki podwójnym ściankom z wysokiej jakości nierdzewnej stali utrzymują zimno napojów przez 24 godziny. Ich kształt oraz stylowy design powodują, że są one idealnym wyborem dla osób, które cenią sobie zdrowie oraz ekologię. Butelki termiczne dostępne są w kolorze czarnym oraz srebrnym, są one łatwe w czyszczeniu i nie zatrzymują zapachów, co pozwala na wielokrotne korzystanie z nich bez obaw o jakość napoju. Marka posiada również w swojej ofercie butelki wykonane z wytrzymałego szkła borokrzemowego, które nie zawiera BPA - polimeru, który ma negatywny wpływ na nasze zdrowie.

Świat bez nadmiaru plastiku i cukru jest możliwy

Waterdrop, którego inwestorem oraz ambasadorem jest wybitny tenisista Novak Djoković,

wierzy w idee zrównoważonego rozwoju. Nadmiar plastiku i nadużywanie cukru to ogromne globalne problemy. Firma rozpoczęła kampanię wzywającą do wyeliminowania korzystania ze słodzonych napojów w jednorazowych plastikowych opakowaniach. Waterdrop produkuje napoje bez cukru. Marka podjęła współpracę z organizacją Plastic Bank, której płaci za jedną zebraną plastikową butelkę, za każdy sprzedany 12 - pak kapsułek. Waterdrop stale się rozwija, oferując swoim klientom produkty jeszcze bardziej dostosowane do ich potrzeb. Firma chce zdobyć pozycję lidera w branży napojów, dzięki innowacyjnym rozpuszczalnym Mikrodrinkom, promowaniu odpowiedniego nawadniania się, przy jednoczesnym zachowaniu dbałości o środowisko.