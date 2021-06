WEI: 56 mld zł straty z powodu lockdownów

Od piątku polska gospodarka może funkcjonować niemal w pełni, w tym niektóre branże przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Warsaw Enterprise Institute monitorował straty w ramach specjalnego projektu - Licznik Strat Lockdownowych. Licznik nabił 56 mld zł.

- Jest to wyliczenie czysto statystyczne, które z natury nie może uwzględnić dramatów związanych z bankructwami małych biznesów, czy zwolnieniami. Niepoliczalne są także szkody, jakie wyrządzono procesowi legislacyjnemu - już przed pandemią był rozchwiany, na czym cierpiała jakość przepisów, a pandemia skłoniła polityków do jeszcze większej instrumentalizacji prawa i wprowadziła dodatkową niepewność i nieprzewidywalność. Dzisiaj biznesy z branż gastronomicznej, rozrywkowej, czy fitness muszą mierzyć się z wyższymi kosztami kredytowania - banki uznają je za przedsięwzięcia podwyższonego ryzyka. To ryzyko to obawa o wprowadzenie kolejnego lockdownu, gdy być może jesienią tego roku pojawi się czwarta fala zakażeń- podał WEI.

Warsaw Enterprise Institute stoi na stanowisku, że lockdown jest polityką błędną i szkodliwą i w przyszłości należy jej pryncypialnie unikać.