Wełniana marynarka bez wełny? UOKiK punktuje producentów odzieży

Sprawdzono oznakowanie oraz jakość odzieży męskiej dostępnej w hurtowniach i sklepach. Część z wytypowanych próbek testowano w laboratorium UOKiK w Łodzi, aby sprawdzić, czy informacja na wszywce pokrywa się z rzeczywistością.

W sumie kontrolą objęto 780 partii ubrań dla mężczyzn: garnitury, marynarki, spodnie i koszule.

Nieprawidłowości wyniosły łącznie 26 proc. To porównywalny wynik do wcześniejszych kontroli.

- Konsumenci coraz częściej czytają etykiety i przywiązują większą wagę do jakości kupowanych produktów oraz sposobów ich wytworzenia. Powinni wiedzieć za co w rzeczywistości płacą, w tym zakresie niezbędne jest zaufanie do zapewnień sprzedawcy czy producenta. Kontrole Inspekcji Handlowej i szczegółowe badania w laboratorium UOKiK w Łodzi udowodniły, że informacje na etykietach o składzie ubrań zbyt często nie pokrywają się z rzeczywistością – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

UOKiK sprawdza etykiety

Etykiety i oznakowanie odzieży musi być trwałe, czytelne, widoczne i łatwo dostępne oraz starannie przymocowane. Prawidłowe oznaczenie musi zawierać pełną i faktyczną informacje o składzie. Ponadto konsument powinien tam znaleźć dane producenta i cenę produktu. Inspektorzy zakwestionowali oznakowanie w 167 przypadkach, co stanowi ponad 21 proc. sprawdzonych partii. Najczęstsze błędy dotyczyły zastosowania nieprawidłowych nazw np. cotton zamiast bawełna oraz niepełnej informacji o składzie np. „90% bawełna”, „3% lycra”, bez informacji o włóknach, które stanowią pozostałe 7 proc. W 5 partiach producent zupełnie pominął informacje o składzie.

Odzież: Skład rzeczywisty a deklarowany

Część odzieży wizytowej Inspektorzy Inspekcji Handlowej przekazali do laboratorium UOKiK w Łodzi. Testy składu w 100 partiach ubrań wykazały, że w 37 przypadkach był on niezgodny z tym, co producent podawał na metce. Włókna naturalne, które są droższe, zastąpione były tańszymi – sztucznymi i syntetycznymi.

Przykłady

Laboratorium Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Łodzi zbadało 100 partii produktów włókienniczych i zakwestionowało - z uwagi na rozbieżności między rzeczywistym składem surowcowym, a deklaracją producenta - 37 z nich (37 proc. badanych).

Przykłady jednych z istotniejszych stwierdzonych nieprawidłowości:

• w garniturze męskim model DAWID k.366 wyprodukowanym

przez ZPHU EWTEX, zadeklarowano skład surowcowy tkaniny:

60% wełna, 25% wiskoza, 15% poliester, abadania laboratoryjne

wykazały skład tkaniny: 60,2% poliester i 39,8% wiskoza;

• w marynarce męskiej BAZELEY wyprodukowanej przez PAWO-

-MEN sp. z o.o. sp. k. zadeklarował 67% poliestru, 30% bawełny

oraz 3% elastanu, a badania laboratoryjne wykazały 85,5% poliestru, 12,3% wiskozy i 2,2% elastanu,

• w marynarce męskiej EMIL wyprodukowanej przez PPHU VANDEX Wanda Ośmiałowska, zadeklarowano: 55% poliestru, 44%

wiskozy i 2% lycry zaś badania laboratoryjne wykazaly 69,2% poliestru, 28,5% wiskozy oraz 2,3 elastanu.

Konsekwencje

- Wraz z Inspekcją Handlową regularnie kontrolujemy odzież. Przypominamy, że prawidłowe informowanie konsumentów o składzie kupowanego produktu to jeden z obowiązków przedsiębiorców. Wyniki badań analizujemy obecnie pod kątem możliwości postawienia przedsiębiorcom zarzutów naruszenia zbiorowych interesów konsumentów – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Odpowiedzialność za właściwe informowanie konsumentów leży po stronie producenta. Konsument ma prawo wiedzieć jakiej jakości jest oferowana mu odzież. Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów i wprowadzanie konsumentów w błąd, niezależnie od sankcji nakładanych przez Inspekcję Handlową, Prezes UOKiK może nałożyć karę do 10 proc. obrotu. Dotychczas ukarał 3 producentów odzieżowych za fałszowanie składu produktów.