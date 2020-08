Więcej roślinnych zamienników nabiału i mięsa w sklepach Lidl i Biedronka

Ostatnie dni to dobry czas dla wszystkich poszukujących roślinnych alternatyw mięsa i nabiału w sieciach handlowych - podaje organizacja RoślinnieJemy.

W sklepach Lidl pojawiły się owsiane jogurty Bez Deka Mleka produkowane przez OSM Łowicz, a od 24 sierpnia dostępna jest nowa odsłona roślinnej śmietany Planton.



Go Vege, produkty marki własnej Biedronki, zyskały kolejne pozycje - roślinne desery, kiełbasy i wędliny. Także w Biedronce zadebiutowała marka Ave Vege - wśród nowych produktów znajdziemy między innymi jogurty kokosowe, desery o smaku słonego karmelu, czy napoje roślinne. Ave Vege to odpowiedź Bakoma S.A na dynamiczny rozwój kategorii roślinnych alternatyw nabiału.



W opublikowanym niedawno przez RoślinnieJemy rankingu sieci handlowych, Agnieszka Getler-Kicman z Danone, powołując się na dane Nielsen, wskazała na 26 proc. wzrost wartości sprzedaży produktów z kategorii roślinnych alternatyw nabiału w okresie od stycznia do grudnia 2019.