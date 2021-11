Więcej wykroczeń kradzieży na stacjach paliw. Także produktów spożywczych

Najwięcej tych czynów odnotowano na obszarze Warszawy i najbliższych okolic. Jak przekonują eksperci, kradzione jest nie tylko paliwo.

Złodzieje polują m.in. na alkohole i artykuły spożywcze, a ponadto wykorzystują niefrasobliwość klientów.

Od stycznia do września br. stwierdzono 1 405 przestępstw kradzieży na stacjach paliw. To o 120 mniej niż w analogicznym okresie 2020 roku, kiedy odnotowano ich 1 525. Natomiast parząc na statystyki dot. wykroczeń kradzieży, widać, że rok do roku odnotowano wzrost o około 8,5%. Ostatnio było ich 46 148, natomiast rok wcześniej – 42 544.

Nie tylko paliwo

Na stacjach paliw nadal najczęściej kradzione jest paliwo, co podkreśla Łukasz Grzesik, ekspert ds. zapobiegania kradzieżom sklepowym. Ale stają się one dla złodziei równie atrakcyjnym miejscem jak sklepy convenience. I to może tłumaczyć dynamikę trendu wzrostowego dotyczącego wykroczeń. Ekspert podkreśla, że w okresie twardych lockdownów stacje paliw bardziej skupiły uwagę wokół siebie. To z kolei mogło determinować sprawców do większej aktywności. Mieli oni przecież całodobowy dostęp do tych punktów sprzedaży.



– Na stacjach paliw dochodzi też do kradzieży alkoholu, art. spożywczych i innych towarów. Nie sądzę, żeby w ostatnim czasie rodzaj asortymentu zmienił się znacząco czy zachęcał do działania zorganizowanych grup. Myślę jednak, że to wciąż są drobni kieszonkowcy. Oni polują nie tylko na towary z półki, ale korzystają też z niefrasobliwości klientów stojących w kolejce. Trzeba też pamiętać o tym, że stacje paliw często nie są ochraniane fizycznie przez pracowników ochrony, głównie stosuje się wideomonitoring i systemy alarmowe – dodaje Tomasz Wojak.



– Pandemia w handlu stacjonarnym nie zmieniła w znaczący sposób panujących trendów w kradzieży, co najwyżej rozszerzyła je o gamę art. higienicznych z uwagi na sytuację, jaka wytworzyła się wokół ochrony zdrowia. Na stacjach paliw, tak jak w formatach osiedlowych, nierzadko obowiązuje zuchwała zasada brania towaru i ucieczki z nim. Ponadto sprawcy wykorzystują nieuwagę sprzedawcy zajętego obsługą innych klientów ukrywając towar pod odzieżą – podsumowuje Łukasz Grzesik.