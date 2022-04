Większość konsumentów przeznaczy na świąteczne zakupy od 101 do 500 zł

Większość ankietowanych (68%) swoje koszyki zapełnia w super- lub hipermarketach, 60% odwiedza w tym celu dyskonty, a prawie 20% wyrusza na targi lub bazary. Przez internet, w sklepach osiedlowych lub delikatesach zakupy robi niewielki odsetek respondentów – odpowiednio 7, 6 i 5%.

Wśród najczęściej wybieranej motywacji zakupowej wpływającej na wybór konkretnego sklepu, jest cena oferowanych produktów, która jest kluczowa dla 64% ankietowanych.

Zdecydowana większość konsumentów (68%) przeznaczy na wielkanocne zakupy spożywcze w tym roku pomiędzy 101 a 500 zł. Świąteczne wydatki sfinansujemy przede wszystkim z bieżących dochodów lub oszczędności.

Prawie 60% respondentów naszego badania przyznało, że rosnące ceny prawdopodobnie przełożą się w ich przypadku na mniejsze zakupy.

Wśród najczęściej wybieranej motywacji zakupowej wpływającej na wybór konkretnego sklepu, jest oczywiście cena oferowanych produktów, która jest kluczowa dla 64% ankietowanych. Ponad połowa konsumentów (52%) ceni sobie wygodę i dostępność produktów w jednym miejscu, niewiele mniej, bo 48%, zwraca uwagę na jakość asortymentu, a 37% wybiera sklepy znajdujące się blisko domu.

Wielkanoc w cieniu inflacji

Zdecydowana większość konsumentów (68%) przeznaczy na wielkanocne zakupy spożywcze w tym roku pomiędzy 101 a 500 zł. Świąteczne wydatki sfinansujemy przede wszystkim z bieżących dochodów lub oszczędności, co zadeklarowało 88% ankietowanych. Kartą kredytową zapłaci tylko co dziesiąty z nas, po środki z programu 500+ sięgnie 4% respondentów, a o kredyt, pożyczkę lub pieniądze od rodziny poprosi zaledwie 2% konsumentów.

- Sporym wyzwaniem podczas kompletowania wielkanocnych koszyków spożywczych może być w tym roku inflacja. Prawie 60% respondentów naszego badania przyznało, że rosnące ceny prawdopodobnie przełożą się w ich przypadku na mniejsze zakupy. To dwukrotnie wyższy odsetek, jeśli spojrzymy na tę grupę ankietowanych, która zamierza kupić tyle produktów, co zwykle. Co ciekawe, zwłaszcza w świetle wysokiej inflacji, tylko co trzeci konsument planuje wielkanocny budżet z wyprzedzeniem i wyznacza sobie konkretną kwotę, którą wyda na zakupy - komentuje Katarzyna Grzywaczewska, Dyrektor Marketingu w PAYBACK Polska.