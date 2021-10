Większość Polaków stosuje się do zasady DDM – dystans, dezynfekcja, maseczka

Badanie potwierdziło także, że u większości respondentów wymóg zachowania zasad bezpieczeństwa podczas zakupów spotyka się ze zrozumieniem, a obowiązujące obostrzenia są akceptowalne oraz adekwatne do sytuacji epidemicznej.

Większość respondentów potwierdza, że działania centrów podejmowane w związku z promowaniem DDM (dystans, dezynfekcja, maseczka) oraz inne zasady wprowadzone do przestrzeni obiektów handlowych są odpowiednie.

Co 3 osoba odpowiedziała, że ogranicza lub maksymalnie skraca obecnie czas wizyty w centrach handlowych.

Polacy uważają, że CH są bezpieczne...

We wrześniu 2021 roku firma badawcza Inquiry dla Polskiej Rady Centrów Handlowych przeprowadziła wśród mieszkańców 6 największych polskich aglomeracji badanie „Bezpieczeństwo w centrach handlowych w dobie pandemii”. Odpowiedzi klientów wyraźnie pokazują, że centra handlowe są postrzegane jako bezpieczne, a odwiedzający je klienci stosują się do wymaganych przez prawo zasad sanitarnych.

Jak pokazuje badanie, Polacy czują się bezpiecznie, robiąc zakupy w galeriach handlowych, co potwierdziło 69 proc. osób. Badanie potwierdziło także, że u większości respondentów wymóg zachowania zasad bezpieczeństwa podczas zakupów spotyka się ze zrozumieniem, a obowiązujące obostrzenia są akceptowalne oraz adekwatne do sytuacji epidemicznej. Aż 81 proc. respondentów potwierdziło, że stosuje się do zasady DDM – dystans, dezynfekcja, maseczka, a ponad połowa deklaruje, że zdecydowanie to robi. Jedynie 2 proc. osób odpowiedziało, że stanowczo nie stosuje się do wymogów.

Zapytano również o adekwatność zasad sanitarnych do aktualnej sytuacji. 69 proc. osób uznało wymagania za adekwatne, 13 proc. za przesadzone, a 12 proc. za zbyt niskie. Wyróżniają się na tym tle mieszkańcy Warszawy, którzy częściej niż inni woleliby, aby poziom wymogów sanitarnych był nawet wyższy niż obecnie. W pozostałych aglomeracjach przewagę mają zwolennicy poluzowania zasad.