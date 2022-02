Wina musujące napędzają sprzedaż Ambry

Na dynamikę wzrostu przychodów równą 20,2% największy wpływ miały wina musujące, przede wszystkim DORATO, MUCHA SEKT i ZAREA. Sprzedaż tej kategorii zwiększyła się o 31,2%.

Przychody ze sprzedaży na największym rynku działalności Grupy, czyli w Polsce wzrosły o 17,4%.





Wzrost sprzedaży na rynkach zagranicznych był jeszcze szybszy i wyniósł w Czechach i Słowacji 22,9%, a w Rumunii 24,1% (w walutach lokalnych).

Rentowność marży ze sprzedaży wzrosła o 0,7 punktu procentowego głównie z uwagi na zwiększony udział produktów premium. Nieco niższy wzrost rentowności zysku brutto ze sprzedaży, o 0,2 punktu procentowego, był efektem zwiększonych wydatków marketingowych.



Pozostałe koszty działalności operacyjnej wzrosły o 13,3% głównie w związku z utrzymującą się presją płacową, wzrostem cen (czynsze, ubezpieczenia, usługi, energia). Wzrost kosztów wynagrodzeń wynikał także z wyższych rezerw na premie zależne od wyników.



Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wyniósł 74,3 mln zł i był wyższy o 16,1 mln zł, czyli o 27,6% przede wszystkim z uwagi na dynamiczny wzrost sprzedaży. Zysk netto przypadający akcjonariuszom większościowym wzrósł w porównaniu do pierwszego półrocza poprzedniego roku obrotowego o 30,5% do kwoty 45,7 mln zł i był historycznie najwyższym półrocznym wynikiem netto Grupy AMBRA.

Zadłużenie netto spadło w porównaniu do końca pierwszego półrocza poprzedniego roku obrotowego o

25,9%.