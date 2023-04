Winiary vs. Kielecki. Który majonez Polacy kupują najczęściej?

Dane CMR pokazują, że po majonez najczęściej chodzimy do dyskontów (47% transakcji w 2022), w drugiej kolejności zaś wybieramy sklepy małoformatowe (23%).

Ulubiona marka majonezów w Polsce. W małych sklepach sprzedaje się Winiary

Na pierwszym miejscu w sklepach detalicznych do 2500m2 od lat utrzymuje się marka Winiary (Nestlé), na drugim zaś Majonez Kielecki (Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „Społem”).

Na południu króluje majonez Kielecki

Co ciekawe sporo różnic widać na poziomie regionalnym - w większości regionów króluje Winiary, jednak w regionie południowym (podział regionów CMR) najwięcej sprzedaje się majonezu Kieleckiego.

Również "drugie miejsce" zależy od regionu: przykładowo w regionie południowo-zachodnim wiceliderem rankingu jest obecnie Majonez Świdnicki (M&J Świdnica), zaś w centralnym Mosso (Mosso Kewpie Poland).

Tradycyjne majonezy to jednak obecnie tylko jeden (choć największy) segment całej kategorii. Do świadomości konsumentów coraz mocniej przebijają się wersje wegańskie.

fot. shutterstock

Majonezy wegańskie wchodzą na wielkanocne stoły. Tu rządzi Develey

Liderem tej części kategorii w sklepach detalicznych do 2500m2 jest marka Develey (Develey Polska Sp. z o.o. ) ze swoim Vegan Majo (390 ml), ale choć na razie półki w tej subkategorii w sklepach do 2500 m2 nie są jeszcze zbyt szerokie, to jednak widać, że rosnące zainteresowanie konsumentów trendem roślinnych - wegatariańskich czy wegańskich opcji sprawia, że coraz więcej producentów wkracza na rynek.

- Już w tym momencie nr 2 na rynku jest Roleski (Roleski Sp.J.), a nr 3 Kielecki. Tradycyjna bitwa na "najlepszy smak" może już przenieść się również na ten grunt, szczególnie, że i Winiary wprowadził ostatnio swoją wegańską wersję - podkreśla CMR.