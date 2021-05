Właściciele małych sklepów w coraz lepszych nastrojach

Kwietniowe wyniki badania Nastroju Handlu Tradycyjnego wykazują zdecydowany wzrost optymizmu wśród prowadzących małe i średnie sklepy handlu tradycyjnego – wynika z ankiety przeprowadzonej przez M/platform.

Choć ocena kwietnia oscyluje poniżej 50 pkt (41,3 pkt w skali od 0 do 100), to jednak jest o 11,4 pkt wyższa od oceny marca. Jeszcze bardziej wzrósł wskaźnik oczekiwań na następny miesiąc NHT+1, bo o 20,4 pkt i wyniósł 67,6 pkt – co świadczy o pozytywnym wpływie luzowania gospodarki na oczekiwania handlowców w krótkim okresie.

Kwietniowe wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury podane przez GUS 22 kwietnia wypadły mniej optymistyczne. Wskaźnik dla handlu detalicznego był ujemny (-8,3 pkt), za to wskaźnik handlu hurtowego pierwszy raz od początku pandemii osiągnął wartość powyżej zera (+1,3 pkt). Wskaźniki NHT wyliczane są w ostatnim tygodniu miesiąca, można więc przypuszczać, że są rzeczywistą zapowiedzią ożywienia w handlu.

Badanie Nastrojów Handlu Tradycyjnego zostało przeprowadzone w ostatnim tygodniu kwietnia wśród właścicieli i kierowników sklepów handlu tradycyjnego korzystających z M/platform, systemu umożliwiającego detalistom korzystanie z usług wspierających sprzedaż, takich jak między innymi bezpośrednie korzystanie z promocji handlowych producentów.