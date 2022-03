Wojna na Ukrainie przyspieszy wzrost cen żywności. Będą ceny regulowane?

Wojna w Ukrainie będzie oddziaływała na ceny żywności poprzez dwa główne kanały: silny i trwały wzrost cen zbóż oraz wzrost cen nawozów.

Zdaniem ekspertów Credit Agricole, prawdopodobne jest przedłużenie Tarczy Antyinflacyjnej w przypadku żywności i nawozów, a także wprowadzenie cen regulowanych.

Takie rozwiązanie doprowadziłoby do wystąpienia niedoborów produktów ze sztucznie zaniżonymi cenami, a w konsekwencji wprowadzenia limitów na ilość kupowanych produktów. Jednocześnie sklepy rekompensowałyby sobie straty na tych produktach podnosząc ceny pozostałych.

W najbliższych miesiącach inflacja w Polsce może przekroczyć 10% r/r.

Zdaniem ekspertów Credit Agricole, wojna w Ukrainie będzie oddziaływała na ceny żywności poprzez dwa główne kanały: silny i trwały wzrost cen zbóż oraz wzrost cen nawozów, które miały miejsce już wcześniej.

- Po pierwsze, efektem wojny może być silny i trwały wzrost cen zbóż i roślin oleistych, których zarówno Ukraina jak i Rosja są znaczącymi eksporterami, m.in. pszenicy (odpowiednio 8,3% i 19,3% udziału w światowym eksporcie), kukurydzy (13,2% i 2,2%), jęczmienia (11,8% i 17,6%) oraz rzepaku (13,4% i 3,8%). Wyższe ceny zbóż i roślin oleistych będą z kolei oddziaływać w kierunku wzrostu cen pasz, a w konsekwencji produktów pochodzenia zwierzęcego takich jak mięso, produkty mleczne czy jaja – czytamy w MAKROmapie Credit Agricole.

- Po drugie, wojna w Ukrainie poprzez wzrost cen gazu może doprowadzić do dalszego wzrostu cen nawozów. Wyższe ceny nawozów również będą sprzyjać wzrostowi cen zbóż i roślin oleistych, co doprowadziłoby do wzmocnienia opisanego wyżej mechanizmu – dodali autorzy.

Przeczytaj także: 10 mln zł dla ukraińskich uchodźców od Biedronki

Ich zdaniem ostateczna skala wzrostu dynamiki cen żywności zależeć będzie od wielu czynników takich jak czas trwania wojny, wielkość zniszczeń wojennych, a także skali sankcji nałożonych przez społeczność międzynarodową na Rosję.

- Niemniej na podstawie obecnej sytuacji dostrzegamy wysokie prawdopodobieństwo, że dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych może średniorocznie w 2022 r. wynieść kilkanaście procent wobec prognozowanych przez nas obecnie 6,7% r/r. Tak wysoka dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo przedłużenia Tarczy Antyinflacyjnej w przypadku żywności i nawozów – oceniają ekonomiści.