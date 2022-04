Wojna nowym zagrożeniem dla firm. Czego boją się przedsiębiorcy?

Pandemia COVID-19 spowodowała zagrożenia dla działalności firm wynikające z lockdownów i w konsekwencji przerwanych łańcuchów dostaw oraz często utraty możliwości sprzedaży i świadczenia usług.

Obecnie agresja Rosji na Ukrainę przyniosła nowe zagrożenia dla przedsiębiorstw. Aktualne obawy firm dotyczą różnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstw – ocenia Polski Instytut Ekonomiczny.

Obawy przedsiębiorców

Pandemia COVID-19 spowodowała zagrożenia dla działalności firm wynikające z lockdownów i w konsekwencji przerwanych łańcuchów dostaw oraz często utraty możliwości sprzedaży i świadczenia usług. W końcu 2021 r., po dwuletnim trwaniu pandemii COVID-19, polskie firmy za największe zagrożenie uznały wysoką inflację i niskie inwestycje. W innych krajach przedstawicieli firm niepokoiły również kwestie związane z cyberbezpieczeństwem biznesu.

- Obecnie agresja Rosji na Ukrainę przyniosła nowe zagrożenia dla przedsiębiorstw. Firmy obawiają się problemów z łańcuchem dostaw oraz stagflacji, oznaczającej jednoczesną wysoką inflację i stagnację gospodarczą. Z badań PIE przeprowadzanych na początku marca 2022 r. wynika, że 42 proc. przedsiębiorstw obawia się, że wojna może być dużym zagrożeniem dla prowadzonej przez nich działalności – czytamy w najnowszym Tygodniku PIE.

Czego boi się handel?

Jak podają autorzy analizy, aktualne obawy firm dotyczą różnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstw i z różnym natężeniem występują w poszczególnych sektorach gospodarki. Wśród firm mających duże obawy co do swojej działalności, w związku z trwającą wojną, szczególnie mocno eksponowany jest niepokój o przyszłą sytuację gospodarczą. Silnie odczuwają to firmy usługowe i budowlane (92 proc. wskazań). Istotne obawy dotyczą również rosnących cen energii, szczególnie uciążliwych dla produkcji (88 proc.), ale też dla handlu i usług (po 83 proc. wskazań). Firmy budowlane wiążą też swoje obawy z niedostępnością produktów, półproduktów i materiałów (63 proc.).

Natomiast zatory płatnicze budzą niepokój przede wszystkim firm handlowych i transportowych (po 64 proc.). Dodatkowo podczas wojny pogłębił się problem z dostępnością pracowników, w szczególności w branżach zatrudniających przed wojną liczną grupę Ukraińców (budownictwo, TSL).

Polskie firmy niegotowe na kryzysy

W 2019 r., jeszcze przed pandemią COVID-19, 67 proc. przedsiębiorstw w Polsce uznało, że doświadczyło przynajmniej jednego rodzaju kryzysu. Do najbardziej dotkliwych czynników kryzysowych firmy zaliczyły wówczas: czynniki operacyjne (obejmujące awarie operacyjne, awarie produktu oraz zakłócenia łańcucha dostaw – 25 proc. wskazań); technologiczne (awarie technologiczne i cyberbezpieczeństwo – 22 proc.); finansowe (płynność finansowa i działania akcjonariuszy – 17 proc.); reputacyjne (nadużycia zarządu i media społecznościowe – 15 proc.), a o mniejszym znaczeniu prawne (regulacyjne i naruszenie zasad etyki – 12 proc.), humanitarne (klęski żywiołowe, terroryzm napięcia geopolityczne/ wojny – 6 proc.) i związane z kapitałem ludzkim (zmiana zarządu, przemoc w miejscu pracy – 3 proc.). Firmy obawiały się kryzysów wywołanych przez czynniki rzadko dotykające polskie przedsiębiorstwa, takie jak terroryzm (19 proc.) czy klęski żywiołowe (17 proc.)22.

- W sytuacji pogłębiającej się niepewności i nowych zagrożeń, firmy powinny korzystać z doświadczeń i być przygotowane na nowe kryzysy. Tymczasem aż 54 proc. firm w Polsce nie posiada sformalizowanego zespołu odpowiedzialnego za reakcję na wypadek kryzysu, podczas gdy strategia działania w obliczu kryzysu czterokrotnie zwiększa prawdopodobieństwo wyjścia z kryzysu wzmocnionym. Jedynie 5 proc. polskich firm przyznaje, że przejście przez kryzys pozwoliło na wzmocnienie organizacji, podczas gdy na świecie twierdzi tak 42 proc. badanych firm. W Polsce aż 54 proc. firm uważa, że kryzys spowodował pogorszenie stanu ich przedsiębiorstwa – czytamy w Tygodniku PIE.