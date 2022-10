Wojna w Ukrainie i wysokie ceny energii argumentami za zieloną transformacją

83% respondentów twierdzi, że jeśli w najbliższych latach nie ograniczymy radykalnie zużycia energii i towarów, czeka nas globalna katastrofa.

Świadomość zmian klimatu i potrzeba podjęcia pilnych działań

O ile w ubiegłym roku największym wyzwaniem była dla Polaków pandemia COVID-19, o tyle obecnie w odpowiedziach dominują kwestie gospodarcze i finansowe, które dla 72% ankietowanych są największym powodem do obaw. Jednocześnie 81% Polaków twierdzi, że odczuwa wpływ zmiany klimatu na swoje życie codzienne.

Aż 83% respondentów uważa, że jeśli w najbliższych latach nie ograniczymy radykalnie zużycia energii i towarów, czeka nas globalna katastrofa. Równocześnie 87% ankietowanych wyraża opinię, że władze działają zbyt wolno, a jedynie 41% sądzi, że Polsce uda się znacznie zredukować do 2030 roku emisję dwutlenku węgla.

Wojna w Ukrainie i zielona transformacja

Większość (65%) Polaków uważa, że wojna w Ukrainie oraz jej wpływ na ceny ropy i gazu powinny stać się impulsem do przyspieszenia zielonej transformacji (co jest wartością zbliżoną do średniej w UE, która wynosi 66%).

Poproszeni o uszeregowanie działań według priorytetów, Polacy wskazują, że ich zdaniem władze powinny w pierwszej kolejności rozwijać energetykę odnawialną (49%), a w dalszej – dywersyfikować dostawy energii, aby uniknąć uzależnienia od jednego dostawcy (32%).

Dla części mieszkańców priorytetem staje się również oszczędzanie energii. Zdaniem 19% Polaków obywatele i przedsiębiorstwa muszą podjąć dodatkowe starania, aby zmniejszyć ilość zużywanej przez siebie energii, co pokrywa się ze średnią w UE (również 19%). Opinia ta jest rozpowszechniona zwłaszcza wśród przedstawicieli młodszych pokoleń (30% wśród osób w wieku 15–29 lat).

Przeciwdziałanie skutkom zmiany klimatu i wysokim cenom energii

Jeśli chodzi o zmniejszanie zużycia energii, Polacy stawiają przede wszystkim na wysokie opodatkowanie towarów i usług silnie zanieczyszczających środowisko, takich jak pojazdy typu SUV czy transport lotniczy (60%). Ponadto popierają indeksowanie cen energii do poziomu zużycia każdego gospodarstwa domowego (65%), co oznacza, że im więcej energii zużywa dane gospodarstwo, tym więcej za nią płaci. Jednocześnie 59% ankietowanych uważa, że dobrym sposobem na zmniejszenie łącznego zużycia energii byłoby obniżenie limitów prędkości na autostradach.



Gdyby Polacy mieli obniżyć tej zimy temperaturę w swoich domach, 26% zgodziłoby się ograniczyć ją do 19°C (co jest wynikiem o 2 punkty procentowe niższym od średniej w UE, która wynosi 28%). Jednocześnie kolejne 24% Polaków wskazuje, że już teraz nie może sobie pozwolić na pełne dogrzanie domu lub mieszkania.