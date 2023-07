Workation kolejnym benefitem na liście pracowników. Czym jest i komu się należy?

Workation, czyli praco-wakacje, to nowatorska możliwość, która daje pracownikom szansę wykonywania swoich zadań zawodowych bez konieczności przebywania w tradycyjnym biurze, a nawet w swoim kraju. Ten interesujący benefit umożliwia połączenie pracy zdalnej z pobytami w atrakcyjnych turystycznie miejscach.

Dzięki workation, pracownicy nie muszą ograniczać się do jednego miejsca, by wykonywać swoje obowiązki. Zamiast siedzieć przy biurku, mają możliwość pracy z dowolnego miejsca, które oferuje odpowiednie warunki i dostęp do internetu. To rewolucyjne podejście do pracy, w której wyniki są ważniejsze niż sama fizyczna obecność.

Workation — co na to przepisy?

Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) za I kwartał tego roku wskazują, że 7,1 proc. pracujących osób wykonywało pracę zdalnie.

Od 1 grudnia 2022 r. Kodeks Pracy wprowadził pojęcie pracy zdalnej, które reguluje obowiązki zarówno pracodawców, jak i pracowników, oraz normy dotyczące wykonywania pracy zdalnej przez pracowników.

Pracodawca i pracownik mogą uzgodnić pracę zdalną na dwa sposoby: przy zawieraniu umowy o pracę lub w trakcie zatrudnienia, w formie zmiany warunków umowy o pracę (nie jest wymagana forma pisemna).

W szczególnych przypadkach, pracodawca może polecić pracownikowi (nie uzgadniając z nim) pracę zdalną, np. w czasie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu. Innym przypadkiem jest sytuacja, gdy z powodu siły wyższej, takiej jak pożar lub zalanie zakładu pracy, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest możliwe.

Przepisy ustawy wprowadziły obowiązek określania zasad wykonywania pracy zdalnej w porozumieniu między pracodawcą a zakładową organizacją związkową lub w regulaminie ustalonym przez pracodawcę. W przypadku braku porozumienia lub regulaminu określającego zasady pracy zdalnej, pracownik ma możliwość złożenia wniosku o wykonywanie pracy zdalnej.

Niemniej jednak, pomimo zaostrzenia przepisów w Kodeksie Prawa Pracy, pracownicy i pracodawcy wciąż mogą znaleźć odpowiednie rozwiązania i skorzystać z workation. Warto jednak zaznaczyć, że samo pojęcie praco-wakacji nie istnieje w polskich przepisach prawnych.

Workation - Top 10 najlepszych miast w Europie

Z danych opublikowanych przez holidu.pl, specjalizujący się w tematyce wakacyjnej wynika, że w pierwszej 10-tce europejskich miast na workation jest: