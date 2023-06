Wrocław Fashion Outlet ze wsparciem dla osób LGBT+

6 czerwca we Wrocław Fashion Outlet rozpoczęła się wyjątkowa akcja „BE PROUD. BE YOU. / BĄDŹ DUMNY. BĄDŹ SOBĄ.” organizowana w ramach obchodów Miesiąca Dumy. Celem inicjatywy, w której oprócz wrocławskiego outletu uczestniczy też 10 pozostałych centrów handlowych z portfolio VIA Outlets, jest wspieranie osób LGBTQIA+. Poprzez sprzedaż torby ozdobionej grafiką zaprojektowaną przez Igora Kubika – ilustratora współpracującego z magazynem „Przekrój” – zbierane będą środki, które następnie Wrocław Fashion Outlet przekaże na rzecz Kampanii Przeciw Homofobii.

Wrocław Fashion Outlet wspiera społeczność LGBTQIA+

Celem akcji „BĄDŹ DUMNY. BĄDŹ SOBĄ.” jest wspieranie osób dyskryminowanych ze względu na swoją orientację seksualną lub tożsamość płciową. W czasie jej trwania, od 6 czerwca do 7 lipca, na terenie centrum można będzie podziwiać specjalną instalację z wyklejoną w kolorach tęczy podłogą zakończoną przestrzenią do wykonywania fotografii. Towarzyszyć jej będzie wystawa 9 toreb stworzonych w krajach, w których zlokalizowane są centra należące (podobnie jak Wrocław Fashion Outlet) do VIA Outlets, europejskiego operatora outletów premium. Aby zostać właścicielem torby przygotowanej dla Wrocław Fashion Outlet wystarczy wpłacić datek w wysokości minimum 50 zł w Punkcie Informacyjnym centrum. Zebrana w ten sposób kwota trafi do Kampanii Przeciw Homofobii – ogólnopolskiej organizacji pozarządowej działającej na rzecz osób LGBT+. W ramach akcji przygotowano limitowaną ilość 200 toreb. „Bardzo cieszy nas to, że podmioty komercyjne angażują się w celebrowanie Miesiąca Dumy, bo daje to coraz większą widoczność temu świętu miłości i równości, a to bardzo ważne. Akcja Wrocław Fashion Outlet to idealne połączenie celebracji różnorodności z realnym wsparciem społeczności – darowiznę, którą KPH otrzyma ze sprzedaży toreb przeznaczymy na działania rzecznicze”, mówi Franciszka Sady, koordynatorka programowa KPH.

Limitowana edycja toreb stworzonych przez cenionego artystę

Autorem ilustracji zdobiącej torbę stworzoną dla Wrocław Fashion Outlet jest Igor Kubik – artysta wizualny, ilustrator i projektant, absolwent warszawskiej ASP w Pracowni ilustracji Grażki Lange i Moniki Hanulak, który od kilku lat związany jest z magazynem „Przekrój”. Zaprojektowaną przez siebie grafikę opisuje w następujący sposób: „Projekt skupia się na wsparciu nastolatków, którzy dopiero odkrywają swoją orientację. To burzliwy okres pełen niewiadomych, bez konkretnych drogowskazów. Chciałbym, żeby młode osoby nie czuły się wyobcowane i rozumiały swoją inność jako coś wyjątkowego. Statystyki pokazują jak dużo osób jest gnębionych w szkołach za chęć wyrażenia swojej indywidualności, dlatego ten problem wydał mi się bardzo istotny do poruszenia”. Warto dodać, że Igor Kubik jest również jednym ze współautorów książki „Wszystkie kolory świata”, oddolnej inicjatywy powstałej jako odpowiedź na narastającą dyskryminację osób LGBT+ w Polsce. W tworzeniu publikacji uczestniczyło 43 autorów, autorek oraz ilustratorów i ilustratorek, a dochód z jej sprzedaży został przekazany na rzecz fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę” prowadzącej telefon zaufania dla dzieci i młodzieży.

Wrocławskie centrum outletowe z kolejnymi działaniami z obszaru CSR

Mimo że wspieranie organizacji walczącej o równe prawa dla społeczności LGBT+ przez centrum handlowe może się wydawać zaskakujące, ma ono głębszy sens. Wrocław Fashion Outlet od lat angażuje się w działania na rzecz lokalnych społeczności, odpowiada na ich potrzeby i wspiera ważne dla nich inicjatywy. Wartości takie jak otwartość, tolerancja czy różnorodność doskonale wpisują się w strategię wrocławskiego outletu modowego, który w centrum swoich działań stawia nie tylko klientów i klientki, ale też pracowników i pracowniczki, dostawców czy najemców. „Zależy nam, aby działania jakie realizujemy były spójne z wyznawanymi przez nas wartościami i tak właśnie jest w przypadku akcji „BE PROUD. BE YOU.”. Będąc dużym, komercyjnym podmiotem, czujemy się odpowiedzialni za nasze otoczenie, dlatego staramy się tworzyć środowisko pracy i zakupów, które sprzyja integracji i szanuje różnorodność. Jako część VIA Outlets, razem z 10 innymi centrami z jego portfolio, obchodzimy przypadający w czerwcu Miesiąc Dumy i jesteśmy zdeterminowani, by wspólnie podnosić świadomość na temat praw osób LGBT+, tak by każda osoba mogła w pełni wyrażać swoje prawdziwe ja i być dumna z tego, kim jest”, wyjaśnia Katarzyna Warzecha, Marketing Director Wrocław Fashion Outlet. Warto dodać, że akcja „BE PROUD. BE YOU.” to kolejna w ostatnim czasie prospołeczna inicjatywa wrocławskiego centrum outletowego, które od lat jest jednym ze sponsorów Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty, a dodatkowo promuje rower jako zrównoważony środek transportu (choćby w ramach zakończonego niedawno WROwerowego Serwisu), sadzenie drzew czy inne formy ochrony przyrody. Kwestia społecznej odpowiedzialności biznesu jest bowiem częścią zaplanowanej, długofalowej strategii wpisującej się w wizję i misję Wrocław Fashion Outlet.