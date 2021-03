Wtorek nowym dniem zakupowym, bo wtedy ruszają promocje w dyskontach

Dniem, w którym najchętniej udajemy się do sklepów nadal pozostaje sobota, jednak dane Listonic wskazują, że dużą popularnością w ostatnim roku cieszył się wtorek. Duże znaczenie miały zapewne promocje w marketach, często rozpoczynające się właśnie w tym dniu

W 2020 roku liczba aktywnych użytkowników Listonic wzrosła o 31% w porównaniu z 2019 rokiem, liczba stworzonych list o 47% r/r, a dodawanych produktów o 45% r/r. Jednak liczba artykułów zamieszczanych na poszczególnych spisach zmalała o 0,32 produktu.

Liczba list zakupowych z tytułem „świąteczne” wzrosła o 64% r/r i pojawiło się na nich o 75% r/r więcej produktów, a średnia liczba towarów na listę w porównaniu do 2020 roku wzrosła o 1,38 produktu. W 2020 roku liczba list zakupowych stworzonych w kwietniu (+68% r/r) i październiku (+61% r/r) wzrosła w porównaniu z analogicznymi okresami poprzedniego roku. Również liczba aktywnych użytkowników aplikacji w tych miesiącach wzrosła – kolejno o 40% i 35% w stosunku do pozostałych miesięcy 2020 roku.

Liczba sobotnich list zakupowych odnotowała wzrost w 2020 r. na poziomie 15% r/r, a liczba dodanych do nich produktów o 17% r/r. Na podstawie analizy list z dniami roboczymi w tytułach (poniedziałek-piątek) można zauważyć, że Polacy coraz częściej planują wyjścia do sklepów nie tylko w weekendy. Największy wzrost liczby stworzonych list zakupów odnotowały wtorek (+39% r/r) i poniedziałek o (+35% r/r). Natomiast liczba produktów dodanych do list zakupowych była największa we wtorki (+49% r/r) i czwartki (+48% r/r). W 2020 roku aplikacja Listonic odnotowała spadek liczby tworzonych list zakupów na niedzielę o 15% r/r oraz dodawanych do nich produktów o 6% r/r.



Z danych aplikacji Listonic wynika, że w sieciach spożywczych na pierwszych miejscach znajdują się podstawowe produkty tj. mleko, masło i jajka. W tych samych sklepach odnotowano spadek zainteresowania m.in. pieczywem. Wśród analizowanych dyskontów w Lidlu i Biedronce produkty z tej kategorii spadły o 5 miejsc w rankingu, natomiast w Dino aż o 13 w stosunku do 2019 roku.



W sklepach typu proximity częściej kupujemy produkty impulsowe oraz te, o których zapomnieliśmy podczas wizyty w dużych supermarketach. Dlatego też w pierwszej dwudziestce najczęściej sprzedawanych przez nie artykułów znalazły się m.in. cola i chipsy. Co ciekawe, ze względu na ofertę wielosztukową w Żabce piwo znalazło się na 3. miejscu w rankingu. Z kolei na miejscach 5.,6. i 7. znalazły się chleb, bułki i pieczywo, dzięki intensywnym promocjom sieci na te produkty.