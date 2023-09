Wyjątkowy benefit producenta szczepionek przeciwko COVID-19

Znany producent szczepionek przeciwko COVID-19 i leków, które kupujemy w naszych aptekach, otrzymał już pierwszych 9 samochodów elektrycznych ID. Buzz, które zostały przekazane pracownikom. AstraZeneca aktualnie dysponuje 300 pojazdami typu BEV, planuje zwiększenie tej liczby do 350 do końca bieżącego roku. W przyszłym roku flota pojazdów ma zwiększyć się o co najmniej 350 kolejnych pojazdów elektrycznych, dając łączną flotę elektryków w ilości 700 aut. To pierwsza firma w Polsce, która będzie użytkować tak liczną flotę samochodów elektrycznych marki Volkswagen. Finansowanie zakupu samochodów oraz pełną obsługę floty zapewnia LeasePlan.

– To nowatorska inicjatywa podkreślająca nasze podejście do wsparcia zrównoważonego transportu pracowników. AstraZeneca dokonała wyboru samochodu elektrycznego Volkswagen ID. Buzz widząc w nim doskonałe połączenie komfortu i funkcjonalności podczas użytkowania auta w pracy oraz w czasie prywatnym. W ten sposób chcemy wspierać naszych pracowników w ich codziennych potrzebach, ale także przyczyniać się do budowy bardziej zrównoważonej przyszłości. Inicjatywa ta to część szerszego programu AstraZeneca "Ambition Zero Carbon", którego celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej już za dwa lata – powiedział Łukasz Karpiński, associate director mobility w AstraZeneca Pharma Poland.

Pracownicy doceniają ułatwienia i przywileje dla posiadaczy aut elektrycznych

– Podejście firm do elektromobilności dynamicznie się zmienia. AstraZeneca, jako jeden z kluczowych graczy, podejmuje ważne kroki w tym kierunku. Obecnie już co dziesiąta średnia i duża firma dysponuje samochodami elektrycznymi. Jest to oznaka rosnącej świadomości korzyści, jakie niesie ze sobą elektromobilność. Użytkownicy doceniają komfort jazdy, niższy koszt podróży, brak emisji spalin podczas jazdy oraz ułatwienia takie jak korzystanie z buspasów i darmowych parkingów – wyjaśnia Maciej Arwaj, dyrektor handlowy w ALD Automotive | LeasePlan.

Elektryki wzmacniają więzi w firmach

Elektryczne pojazdy to wciąż wyróżnik na rynku, i tym bardziej atrakcyjny benefit dla pracowników i współpracowników. Coraz więcej przedsiębiorstw traktuje je jako innowacyjny sposób budowania więzi i lojalności wobec firmy. „To znak, że elektromobilność stanowi kluczowy element nie tylko na drodze dla zrównoważonego rozwoju, lecz także dla budowania lepszych relacji firmy z pracownikami” – dodaje Arwaj.

ID. Buzz to pierwsza koncepcja całkowicie elektrycznego busa od Volkswagena. Samochód został zaprojektowany z myślą o wyjątkowych potrzebach rodzin oraz grup podróżujących wspólnie. Dzięki zupełnie nowej i przemyślanej koncepcji wnętrza, samochód oferuje jeszcze więcej przestrzeni, a wygodnie regulowane siedzenia zapewniają komfort podróży. Długi rozstaw osi modelu ID. Buzz umożliwia pomieszczenie od 6 do 7 osób, zależnie od konfiguracji. Praktyczne funkcje, takie jak regulowane siedzenia trzeciego rzędu, które można z łatwością zdemontować w celu zwiększenia przestrzeni ładunkowej, dodatkowo podkreślają wszechstronność tego nowoczesnego pojazdu.

Auta zostały pozyskane w ramach długoterminowej umowy najmu samochodów z LeasePlan. Pojazdy dostarczył autoryzowany dealer marki Volkswagen – Volkswagen Porsche Warszawa Okęcie, należący do Grupy Porsche Inter Auto Polska.