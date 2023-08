Wynajem odzieży roboczej opłacalny pod kątem środowiskowym

Gospodarka cyrkularna, czy też inaczej: gospodarka obiegu zamkniętego, to jeden z kluczowych elementów zmian wprowadzanych przez biznes w celu walki ze zmianami klimatycznymi. Zarówno instytucje, jak i firmy nieustannie pracują nad tym, by zużywać zasoby w sposób jak najbardziej zrównoważony. Kwestie te dotyczą również obszaru odzieży ochronnej i roboczej. Rozwiązania zrównoważone można wprowadzać w całym cyklu życia produktu – od tkaniny, poprzez jej produkcję, aż po modele użytkowania np. jej wynajem, zamiast kupna.

Bezpieczeństwo pracownika i dbałość o środowisko naturalne

– Usługa wynajmu odzieży roboczej przyczynia się do ochrony klimatu poprzez aktywną gospodarkę cyrkularną – mówi Marta Wojewnik, dyrektor zarządzająca CWS Workwear, przewodnicząca Koalicji Bezpieczni w Pracy. – Realizowany przy tym serwis odzieży, opierający się na jej czyszczeniu i naprawie, nie tylko zwiększa trwałość odzieży, ale pozwala także na zaoszczędzenie do 50 proc. emisji CO2 w porównaniu z produkcją i zakupem nowych ubrań. Tylko w 2022 r. CWS naprawił oraz przywrócił do cyklu serwisowego ponad 795 tys. sztuk odzieży. Aby utrzymać produkty w obiegu tak długo, jak to możliwe wykorzystujemy zrównoważone i trwałe materiały, a także zwiększamy liczbę napraw – dodaje.

Zgodnie z ostatnim raportem CSR firmy CWS, wszystkie nowo opracowywane produkty firmy będą w przyszłości produkowane z ekologicznych materiałów. Takim przykładem jest już dostępna kolekcja odzieży roboczej – linia Scandic, oferowana do branży hotelarskiej i gastronomicznej. Odzież powstaje w Europie wyłącznie z materiałów pochodzących z recyklingu (65% z przetworzonych butelek PET i w 35% z ponownie wykorzystanej bawełny) i przy użyciu certyfikowanej zielonej energii elektrycznej.

Warto wiedzieć, że firmy oferujące usługę wypożyczania odzieży pracowniczej zapewniają jej recykling. Gdy odzież kończy wartość użytkową, przetworzona zostaje na nowe produkty, a jeśli to niemożliwe – zutylizowana zgodnie z zasadami UW w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Wynajem odzieży roboczej może być opłacalny nie tylko pod kątem środowiskowym. Koszty zwracają się ponieważ managerowie mogą skoncentrować się na swoich zadaniach, a pranie, naprawy i konserwacja odzieży pozostawiają profesjonalistom. Jest to ważne również z punktu widzenia bezpieczeństwa pracownika ze względu na to, że firma zewnętrzna dba o zgodność odzieży z normami. Wypożyczona odzież jest spersonalizowana i zgodna z przepisami BHP.

Zrównoważona produkcja i oszczędzanie wody

Ważnym wyzwaniem, któremu muszą sprostać producenci tkanin używanych w odzieży roboczej i ochronnej jest zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne w produkcji i ograniczanie ilości odpadów. Jedną z ciekawych inicjatyw jest wykorzystanie do produkcji włókien lyocell ze zrównoważonych źródeł celulozy i mechanicznie przetworzonego poliestru z butelek PET, które wprowadziła firma TenCate.

– Tkaniny ochronne powinny chronić nie tylko pracowników, ale również planetę. To kluczowy parametr przy tworzeniu nowych rozwiązań ochronnych – mówi Ewa Gawrysiak, Regional Manager CEE TenCate Protective Fabrics. – W miarę, jak rośnie jakość produktów, powinien maleć wpływ produkcji tkanin na środowisko naturalne. Wytwarzając materiały analizujemy więc nie tylko ich właściwości ochronne, ale i wpływ na środowisko, oszczędność wody, emisję CO2 oraz zużycie chemikaliów. Mamy narzędzie pozwalające dokładnie zbadać wkład w ochronę środowiska – nasz i klientów: Eco-Fabrics Footprint Calculator. Zmierzyliśmy na przykład, że każdy sprzedany metr tkaniny Tecasafe® Ecogreen XL9300 oszczędza 40 000 litrów wody w łańcuchu dostaw. Do tej pory sprzedaliśmy ponad 4 miliony metrów tej tkaniny, a nasza kolekcja tkanin Ecogreen ma zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu i zabezpiecza pracowników na stanowiskach pracy o różnych poziomach ryzyka, również tam gdzie istnieje niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – dodaje.

Ekologia w produkcji odzieży ochronnej

Produkcja zrównoważona nie dotyczy jedynie materiałów, z których odzież lub środki ochrony indywidualnej są wykonywane. Patrząc na wpływ branży BHP na środowisko, należy uwzględniać cały cykl życia produktu. Tym samym, równie ważnym elementem obok procesu produkcji jest czas użycia środków ochrony indywidualnej, w szczególności odzieży. Należy pamiętać, że normy europejskie wymagają certyfikacji jedynie na 5 cykli prań. W efekcie na rynku jest wiele produktów, które zachęcają niższą ceną, ale niestety bardzo szybko tracą swoje właściwości ochronne i muszą zostać zutylizowane. Na certyfikacie zawsze umieszczona jest informacja, na ile cykli prań odzież została przetestowana – i może osiągać zarówno 5, jak i 25 oraz nawet 100 cykli.

– Najtrudniejszym elementem w procesie zrównoważonej produkcji są te rozwiązania, które służą ochronie zdrowia i życia człowieka, ale jednocześnie mają negatywny wpływ na środowisko. Takim przykładem są związki PFAS, które ze względu na zwiększoną odporność na m.in. wodę, olej czy wysokie temperatury, bardzo często znajdują swoje zastosowanie w przemyśle odzieżowym. Niestety związki te łatwo przedostają się do środowiska, a ich obecność w naszym organizmie może prowadzić do wielu poważnych schorzeń, w tym chorób nowotworowych – podkreśla Elżbieta Rogowska, V-ce Prezes ds. Operacyjnych w PW Krystian. – Dzięki współpracy ze światowymi ekspertami udało nam się stworzyć kolekcję ChemGuard, która w pełni eliminuje związki PFAS z procesu produkcji. Praca nad rozwiązaniami tego typu jest kierunkiem, w którym powinna podążać branża BHP – dodaje.

Ważnym czynnikiem zrównoważonego rozwoju wspomnianych firm jest także lokalizacja produkcji, która ma bezpośredni wpływ na długość transportu i związane z nim koszty ekologiczne.