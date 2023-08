Wyprodukowali piwo z powietrza. Smakuje jak to z wody

Woda z powietrza była zbierana i oczyszczana dzięki unikalnemu urządzeniu opracowanemu przez naukowców z Czeskiego Uniwersytetu Technicznego.

Pierwotnym celem urządzenia o nazwie EWA (Emergency Water from Air) było pozyskiwanie wilgoci z powietrza w celu zapewnienia wody pitnej (do 30 litrów dziennie) w suchych regionach świata. W bardziej umiarkowanym klimacie maszyna może wydobywać z niego nawet od 50 do 70 litrów dziennie.

Podczas gdy średnia światowa wynosi około 4,5 litra wody do wyprodukowania litra piwa, czeskie browary zazwyczaj zużywają około 3,5 litra. Radegast, który ma siedzibę w mieście Nošovice, szczyci się jednym z najniższych wskaźników zużycia wody na hektolitr wyprodukowanego piwa na świecie - 2,29 litra wody do uwarzenia litra piwa.