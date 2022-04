Wzrosła liczba ofert pracy dla specjalistów e-commerce

W zawodach wymagających wykształcenia w naukach społecznych i prawnych najwięcej wakatów w skali miesiąca ukazało się w finansach, prawie, call center, marketingu oraz zasobach ludzkich. W wielu kategoriach widzimy wyraźne oznaki wzrostu, ale są też takie, które nieco zanurkowały w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Były to m. in. zawody związane z obsługą klienta oraz obsługą rynku nieruchomości. W tym drugim przypadku ożywienie może przynieść napływ uchodźców i ich aktywność również pod względem inwestowania w mieszkania w Polsce

Wśród grupy ofert pracy skierowanych do absolwentów nauk ścisłych lub inżynieryjnych w samym marcu ofert było wszędzie więcej niż przed miesiącem. Najwięcej wakatów przybyło dla administratorów systemów ICT, w ochronie środowiska, dla inżynierów oraz programistów. W informatyce, badaniach i e-commerce rajd wzrostowy obserwujemy od samego początku odbicia od dna po szoku kowidowym w maju 2020 r. Choć specyfika zawodów inżynieryjnych wydaje się być słabo powiązana z kryzysem uchodźców i akceleracją popytu na pracę, istnieją pewne symptomy obsadzenia niedawno ogłoszonych ofert pracy przez wykwalifikowanych uchodźców z Ukrainy, jak i imigrantów z innych krajów byłego Związku Radzieckiego.

W zawodach usługowych w marcu w największym stopniu wzrosła liczba ofert w jednej z najbardziej przyjaznych branż dla osób o niższych kwalifikacjach – w hotelarstwie. Istotnie więcej ofert pracy niż przed miesiącem ukazało się również w branży medialnej, zdrowotnej oraz spedycyjnej. Do wzrostów w transporcie przyczynić się mogło zaopatrzanie uchodźców w produkty pierwszej potrzeby, jak i transfer ładunków humanitarnych do Ukrainy. Wzrosty te są jednak raczej odzwierciedleniem bieżącego zapotrzebowania na tego typu usługi niż trwałą tendencją. Pewne możliwości rozwojowe widzimy dla branży edukacyjnej, gdyż wiele dzieci z Ukrainy pójdzie lub już poszło do polskich szkół, co z kolei wiąże się z większym obciążeniem pracowników sektora edukacji i wymaga więcej czasu na „doszkalanie” dzieci z języka polskiego. To ostatnie dotyczy też osób dorosłych zamierzających pozostać w Polsce na dłużej. Obecna sytuacja potencjalnie może również wspomóc obsadzanie miejsc pracy w zakresie opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, gdyż na rynek trafiła znaczna liczba kobiet, które potencjalnie mogą być zainteresowane tego typu pracą.

Konflikt zbrojny w Ukrainie jest obecnie głównym źródłem zagrożenia i niepewności dla Unii Europejskiej. Spośród głównych kanałów jego wpływu na rynek pracy wyróżniamy napływ uchodźców oraz szoki podażowe wywołujące niedobór i wysokie ceny niektórych surowców, m. in. ze względu na ograniczenie ukraińskiego eksportu oraz embargo nałożone na produkcję rosyjską.