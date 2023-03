Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych hamuje, jednak żywność wciąż drożeje

Mamy początek spadku cen towarów i usług konsumpcyjnych, jednak inflacja bazowa pozostaje uporczywie wysoka. Zgodnie z oczekiwaniami inflacja CPI obniżyła się w marcu do 16,2% rok do roku, z 18,4% rok do roku w lutym. Wstępne szacunki GUS wskazują na wzrost cen o 1,1% w ciągu miesiąca, wobec 1,2% miesiąc do miesiąca w lutym. Inflacja pozostaje więc rozpędzona.