Wzrost płac na dwucyfrowym poziomie utrzyma się nawet do 2025 r.  

Według komunikatu GUS, spadek przeciętnych wynagrodzeń w maju względem kwietnia 2023 r. spowodowany był mniejszą skalą dodatkowych wypłat.

Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się natomiast w maju o 0,4% rok do roku, zgodnie z prognozami, po wzroście o 0,5% rok do roku w poprzednim miesiącu.

Gotowość firm do podwyżek płac

Mimo symptomów spowolnienia w wielu obszarach gospodarki kondycja rynku pracy pozostaje dobra – ocenia ING Bank Śląski. Z jednej strony, oczekiwania płacowe pracowników napędzają m.in. wysokie podwyżki płacy minimalnej, inflację, czy utrzymujące się w wielu sektorach gospodarki braki kadrowe. Z drugiej, gotowość firm do podwyżek płac widać np. w badaniach ankietowych (np. NBP). Wraz z wysoką podwyżką płacy minimalnej w 2024 r., sugeruje to, że wzrost płac utrzyma się na dwucyfrowym poziomie nawet do 2025 r. Od połowy roku, wraz ze spowolnieniem inflacji, płace powinny znów rosnąć w ujęciu realnym, po prawie roku spadków.

„Z kolei popyt na pracę wydaje się poprawiać po pewnych symptomach słabości pod koniec I kw. 2023 r. Widać to szczególnie w przetwórstwie, gdzie zatrudnienie spadało nieprzerwanie od maja 2022 do marca 2023 r. Lepiej radzi sobie też branża budowlana, co wiążemy z kończeniem projektów finansowanych ze „starego” budżetu UE. W naszej ocenie, stosunkowo niskie roczne tempo wzrostu odzwierciedla przede wszystkim ograniczenia po stronie podaży pracy” – zwraca uwagę ING Bank Śląski.