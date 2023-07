Wzrost płacy minimalnej dobije małe i średnie firmy?

W dniu 23 czerwca 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Naukowej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Rada omówiła zmiany, jakie w ostatnim kwartale zaszły w otoczeniu sektora MŚP.

Sytuacja sektora pozostaje nadal niepewna, szczególnie w odniesieniu do perspektyw wzrostu gospodarczego oraz kształtowania się inflacji. W chwili obecnej w makrootoczeniu biznesu widoczne są objawy recesji, spadku produkcji i konsumpcji. Powyższe czynniki stanowią zagrożenie, w szczególności dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Płaca minimalna niespójna z prognozowaną inflacją

Zdaniem Rady Naukowej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, planowany wzrost płacy minimalnej o ok. 20% wydaje się niespójny z prognozowanym poziomem inflacji, który ma się kształtować poniżej 10%. W ocenie Rady, sytuacja taka spowoduje znaczny wzrost kosztów przedsiębiorstw, który może stanowić kolejny impuls inflacyjny, a w dalszej perspektywie spowodować nakręcenie spirali płacowo – cenowej. Szybkie podnoszenie płacy minimalnej prowadzi też do spłaszczenia wynagrodzeń, co obniża motywację pracowników i skutkować może spadkiem produktywności przedsiębiorstw. Zjawiska te podnoszą także ryzyko podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Biorąc powyższe pod uwagę Rada rekomenduje powiązanie płacy minimalnej z wybranym(i) parametrem(ami) makroekonomicznym(i), np. płacą średnią oraz zróżnicowanie regionalne płacy minimalnej.

Kolejne posiedzenie Rady zaplanowano na 28 września 2023 r.