Wzrost prestiżu robotnika. Pracownicy fizyczni poszukiwani

Braki kadrowe występują w niemalże każdej branży, co potwierdzają coroczne badania Barometru Zawodów. Największe braki występują w sektorach takich jak przemysł (-23,5 tys. wakatów), handel (-16,5 tys.), budownictwo (-13 tys.), transport i gospodarka magazynowa (-9,8 tys.), oraz działalność profesjonalna, techniczna i naukowa (-8,1 tys.).

Duże zapotrzebowanie na pracowników przemysłu

W przemyśle zapotrzebowanie na pracowników jest szczególnie duże w przypadku rzemieślników i robotników (39,2% wakatów), monterów i operatorów maszyn (25,9%), a także specjalistów (12,3%). W handlu dominują wakaty na stanowiskach kasjerów i sprzedawców (ok. 43%). W transporcie i gospodarce magazynowej brakuje przede wszystkim monterów maszyn i operatorów (72%). Polski Instytut Ekonomiczny wskazuje, że 38% firm doświadcza braków pracowników fizycznych, a Ministerstwo Pracy informuje, że najwięcej pracowników brakuje w branży transportowej i budownictwie. Widoczne jest więc zapotrzebowanie na pracowników fizycznych, co wpływa również na postrzeganie tych zawodów przez resztę społeczeństwa, nie tylko przez rekruterów i pracodawców.

Według rankingu prestiżu zawodów i specjalności 2023 SWResearch, Polki i Polacy największy szacunek odczuwają do strażaka, ratownika medycznego i pielęgniarki, które zajmują pierwsze trzy miejsca w zestawieniu. Na końcu listy znajdują się politycy i twórcy internetowi. Co roku robotnicy fizyczni znajdują się w pierwszej 15-tce najbardziej prestiżowych zawodów. Robotnik wykwalifikowany znalazł się na 12 miejscu (rok temu był na 10 miejscu), a robotnik niewykwalifikowany zajął 25 miejsce na 38 pozycji.

Pracownicy fizyczni poszukiwani

Wysoka pozycja zawodów związanych z pracą fizyczną nie dziwi, ponieważ według Barometru Zawodów Ministerstwa Pracy oraz wewnętrznych statystyk, są to najczęściej poszukiwane profile pracowników. Pracownicy fizyczni niewykwalifikowani stanowią aż 80% zapytań o pracę, a pozostałe 20% dotyczy pracowników fizycznych wykwalifikowanych. Tacy pracownicy są poszukiwani w różnych dziedzinach, takich jak przetwórstwo, przemysł, logistyka, magazyny, branża automotive itp. Ich usługi są potrzebne przez cały rok, a w związku z ciągłym zapotrzebowaniem i brakiem rąk do pracy w Polsce, agencje zatrudnienia specjalizujące się w rekrutacji pracowników zza granicy, ściągają chętnych do pracy z różnych stron świata - ostatnio z Boliwii i Kolumbii, ponieważ Ukraińcy ze względu na sytuację wojenną nie mogą opuszczać kraju. - komentuje Anna Dzhobolda, dyrektorka departamentu rekrutacji międzynarodowych Gremi Personal.