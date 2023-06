XI Cashless Congress Digital Era za nami

- Za nami kolejna edycja święta polskiego ekosystemu cashless, jesteśmy niesamowicie zadowoleni, że XI edycja tego wydarzenia przebiegła tak, jak nawet sami nie mogliśmy zakładać w najbardziej optymistycznych scenariuszach, które rysowaliśmy sobie w trakcie organizacji - mówią organizatorzy.

To było bardzo inspirujące wydarzenie i świetna okazja do spotkania i zawsze niesamowitego na Cashless Congress networkingu wybitnych ekspertów i ludzi rynku płatności w Polsce. Zaczynając od pierwszych paneli i dyskusji kongresowych, chcielibyśmy zrobić bardzo przeglądowe i autorskie podsumowanie najważniejszych wątków, które wybrzmiały na CC. Przede wszystkim dało się zauważyć w wystąpieniach naszych wspaniałych prelegentów, że mamy ciągle niesamowitą dynamikę rozwoju obrotu bezgotówkowego a konsumenci stają się coraz bardziej bezgotówkowi. Bardzo dobrze było widać ten trend podczas prezentacji wyników piątej fali badania Zwyczajów Płatniczych Polaków, omawianych przez prof. Michała Polasika.

Inspirująca prelekcja Pani Zofii Dzik kazała nam się na chwilę zatrzymać i pomyśleć o tym jak funkcjonować w coraz bardziej cyfrowym i przyśpieszającym z dnia na dzień świecie oraz gdzie znaleźć inspiracje i balans w relacjach człowiek – maszyna. Bardzo ciekawie było również na debatach, które wychodziły poza główny nurt kongresu, pokazując choćby wątki przywództwa kobiet w dzisiejszym, coraz bardziej różnorodnym świecie.

Interesująco potoczyły się rozmowy o infrastrukturze rynku cashless w Polsce, od rozmów o tradycyjnych rozwiązaniach płatniczych, przez wątki nowego spojrzenia na te sprawy, czy rozwoju terminali płatniczych w formie oprogramowania (soft-posów) oraz bardzo ciekawie rozwijającym się w Polsce mariażu fiskalizacji online z infrastrukturą do płatności.

Interesujące wnioski popłynęły z rozmów o wątku płatności w metaverse. Dzisiaj przepisy nie adresują płatnościowych wyzwań dla świata cyfrowego i pytanie, czy #psd3 coś tu zmieni? Pojawił się też wątek portfeli tożsamości cyfrowej, które mają się pojawić wraz z #eidas2.

Panele o wątkach regulacyjnych wykazały, że w zakresie MICA i DORA instytucje finansowe powinny rozpocząć działania dostosowawcze już teraz. Stronę publiczną czeka przygotowanie niezbędnych krajowych przepisów uzupełniających. Ze względu na techniczny charakter regulacji ważne jest merytoryczne zaangażowanie w proces konsultacji szerokiego grona instytucji finansowych i praktyków rynku.

Świetnie przebiegł panel o fast finance, moderowany brawurowo przez dr Jakuba Górkę z ważnym przekazem konieczności otwarcia dostępu do systemów płatności dla krajowych instytucji płatności, czyli tego, co dzisiaj jest największą bolączką sektora niebankowych dostawców usług płatniczych.

Popłynął ważny komunikat z Ministerstwa Finansów do uczestników rynku o tym, że pod koniec czerwca br. Komisja Europejska przedstawi propozycję regulacji pt. otwarte finanse, projekt rewizji dyrektywy PSD2 oraz projekt rozporządzenia dot. cyfrowego euro – bądźmy jako rynek gotowi na przedstawienie koncepcji podejścia do tych projektów regulacyjnych, tak by możliwie maksymalizować interesy polskiego rynku finansowego w tych rozmowach w procesie legislacyjnym na forum UE.

Niezwykle ważny i poruszające było wystąpienie Pani dr Doroty Szymborskiej o tym, że tak naprawdę już dziś mamy narzędzia, by oceniać etyczność sztucznej inteligencji i, że od AI… nie uciekniemy. Musimy szybko i dobrze zrozumieć, co to dla nas oznacza i jak się ustawić do tej kolejnej rewolucji technologicznej.

Bardzo ważny głos dla ekosystemu cashless popłynął też z jednej ze strategicznych debat kongresu, do której wprowadzenie zrobił Pan Paweł Bułgaryn z Ministerstwa Finansów. Debata o synergii gotówki i płatności bezgotówkowych pokazała, że mamy w Polsce bardzo dobry ekosystem współistnienia obu form płatności a rozwój cashless to jest kwestia wyboru konsumentów, natomiast rozwój infrastruktury cashless daje też większy dostęp do gotówki, dzięki usłudze „płać i wypłacaj”. Ważny był też wątek, że gotówka w Polsce ma się bardzo dobrze i stabilnie.

Bardzo dużo interesujących wątków z obszaru digital – od eParagonu, po tokenizację, trendy w usługach BNPL i pieniądz cyfrowy, którego nie wolno się bać i trzeba go szybko zrozumieć.

Świetne były też rozmowy o tym jak podejść do likwidacji białych plam na mapie sieci akceptacji cashless w Polsce, w otoczeniu powoli zbliżającego się nasycenia rynku.

Jak co roku interesująco przebiegała debata dotycząca edukacji finansowej, poprowadzona przez Panią Profesor Janinę Harasim. To wątek, który dla nas wszystkich powinien być bardzo ważny nie tylko przy okazji Kongresu, ale również przez cały rok.

Coraz większe znaczenie na mapie nowoczesnych cyfrowych rozwiązań zajmuje administracja publiczna, tworząc regulacje i wdrażając swoje własne autorskie rozwiązania. Hub e-paragonów i e-urząd skarbowy autorstwa Ministerstwa Finansów i aplikacja mObywatel z funkcjami płatności bezgotówkowych współtworzona przez Ministerstwo Cyfryzacji również były bohaterami debat na XI Cashless Congress Digital Era. Poziom zaangażowania osób odpowiedzialnych w sektorze publicznym za te wdrożenia pozwala wierzyć, że już niedługo wszelkie interakcje z urzędami będziemy załatwiać zdalnie i opłacać cyfrowo.

Cashless Congress był doskonałą okazją, żeby podziękować firmom i osobom, które odcisnęły największy ślad na polskim ekosystemie płatniczym ostatnich 12 miesięcy. 8 statuetek eDukata wręczonych podczas wieczornej Gali trafiło w naprawdę godne ręce. Chcielibyśmy, żeby perspektywa wyróżnienia na XII Kongresie za rok już dziś zachęcała do prac nad kolejnymi nowoczesnymi rozwiązaniami płatniczymi.



Długo by jeszcze opowiadać i podsumowywać, ale w tym miejscu chcielibyśmy Wam wszystkim kochani bardzo podziękować za te niesamowite i unikatowe dwa dni. Mamy nadzieje, że panele i debaty nie przeszkadzały Wam w networkingu i każdy z Was, prelegentów, partnerów, uczestników kongresu osiągnął na nim swoje cele.