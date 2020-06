Z 50 do 40 proc. zmniejszył się odsetek firm, które oceniają swoją sytuację negatywnie

32% firm pozytywnie ocenia swoją bieżącą sytuację ekonomiczną. Miesiąc temu takie wskazania deklarowało 24,6% firm. Również z 50% do 40% zmniejszył się odsetek przedsiębiorstw, które oceniają swoją sytuację negatywnie - wynika z badania Krajowego Rejestru Długów „KoronaBilans MŚP”.

33,2% firm przewiduje, że ich sytuacja poprawi się w najbliższych trzech miesiącach, a 25,6% prognozuje, że się pogorszy. Mniej firm, choć wciąż dużo, obawia się spadku przychodów w najbliższych trzech miesiącach – z 79% do 64,5%. Mniej firm przyznaje, że musiało całkowicie zamknąć działalność (z 18,8% do 11,5%). Wzrosła natomiast liczba przedsiębiorstw (z 60% do 69,5%) zmuszonych ograniczyć sprzedaż bądź produkcję. Z 12,3% do 16,6% wzrosła liczba firm, które w najbliższych trzech miesiącach planują przeznaczyć pieniądze na inwestycje. Mniej podmiotów chce natomiast inwestować w systemy IT, aplikacje i sklepy internetowe (spadek z 31,8% do 24%). Mniej firm zapowiada redukcję etatów – spadek z 25,8% do 8,7%, zaś więcej planuje zwiększenie zatrudnienia – wzrost z 8,2% do 12,7%.

76% firm (poprzednio niemal 80%) zamierza skorzystać z Tarczy antykryzysowej. Wzrósł natomiast odsetek przedsiębiorców, którzy nie planują się po nią zgłaszać (z 12,6% do 17,6%). Firmy lepiej oceniają pomoc rządową. Odsetek negatywnych ocen spadł z 76,5% do 54,5%, zaś pozytywnych wzrósł z 11% do 29%.