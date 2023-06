Zabezpieczenie sądu: Jan Śpiewak musi ukryć posty nt. Janusza Palikota do czasu rozstrzygnięcia sprawy

23 maja 2023r. Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny wydał ważne postanowienie w sprawie z powództwa Janusza Palikota przeciwko Janowi Śpiewakowi, udzielając Januszowi Palikotowi zabezpieczenia jego roszczenia niemajątkowego o zaniechanie naruszania jego dóbr osobistych.

Sąd nakazał pozwanemu Janowi Śpiewakowi zablokowanie dostępu, do czasu prawomocnego zakończenia rozstrzygnięcia sprawy, do jego obraźliwych wobec Janusza Palikota wpisów na Twitterze, Facebooku i Instagramie. Śpiewak ma na to 24 godziny od otrzymania postanowienia. Sąd zasądził ponadto od Jana Śpiewaka koszty postępowania i zwrot kosztów zastępstwa procesowego.

Zapewne, jak zwykle w zwyczaju ma Jan Śpiewak w takich przypadkach, zarządzi zbiórkę na stronie Patronite i poprosi o pieniądze innych. Może lepiej przestać obrażać ludzi? Krytyka i obelgi to nie to samo, o czym donosiciel Śpiewak zbyt często zapomina. Czekam na ostateczny wyrok w sprawie. Liczę, że Prezydent Andrzej Duda tym razem nie ułaskawi donosiciela Jana Śpiewaka i oszczerca poniesie konsekwencje swoich haniebnych słów. – mówi Janusz Palikot.