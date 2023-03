Zainteresowanie smartwatchami wzrosło o 40 proc.

Smartwatche posiadają akumulator 700 mAh, magnetyczne złącze ładowania oraz ochronę IP67 przed wilgocią i pyłem. Urządzenia zostały wyposażone w 7 prostych gier oraz alarm SOS. Modele Linko oraz Linki posiadają funkcje kontroli zdrowia dziecka: mierzą tętno, ciśnienie oraz saturację krwi, a dane z pomiarów przechowują w aplikacji rodzica.

Branża wearables nie traci na znaczeniu

Prognozy wskazują, że globalny rynek smartwatchy dla dzieci ma wzrosnąć z 581 mln dolarów w 2020 r. do 1,687 mld dolarów w 2027 r. Inne przewidywania pokazują, że cały światowy rynek wearables do 2029 r. osiągnie zawrotną wartość 415,12 mld dolarów, a pod względem wielkości – ponad 1,1 mld sztuk. Z roku na rok coraz więcej o smartwatchach dla dzieci pisze się w polskim internecie – z danych SentiOne wynika, że w 2021 r. odnotowano 3 288 wypowiedzi na ich temat, a w 2022 r. już 4 532 wzmianki, co oznacza wzrost o 38 proc. Blisko ¾ tych rozmów miało miejsce na portalach, a 15 proc. – na Facebooku. Większość wypowiedzi należy do mężczyzn (56 proc.). W ubiegłym roku internauci najwięcej o smartwatchach dla dzieci dyskutowali w kwietniu – wtedy odnotowano niemal 20 proc. wzmianek z całego roku. Analiza dotyczy ponad 40 mln wzmianek dziennie, które monitoruje narzędzie.

Bemi Linko, Linki i Jello współpracują ze smartfonami z systemami operacyjnymi Android (4.4 lub nowszy) oraz iOS (8.0 lub nowszy). Obsługa możliwa jest przez darmową aplikację SeTracker2, dostępną w Google Play Store oraz App Store.