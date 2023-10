Zakupy 5 proc. Polaków takie same jak przed inflacją. 95 proc. szuka oszczędności

Agencja Spicy Mobile opublikowała właśnie raport „Retail 2023/2024”. To już 7. edycja publikacji poświęconej marketingowi mobilnemu, którą w tym roku w całości poświęcono handlu. Jak inflacja wpływa na zakupy Polek i Polaków?

Czy konsumenci są lojalni w stosunku do ulubionych marek? Czy zainteresowanie markami własnymi sieci handlowych rośnie? I wreszcie – jakie oczekiwania mają konsumenci względem gazetek promocyjnych? To przykładowe pytania, na które odpowiadają wyniki trzech projektów badawczych, które na potrzeby raportu zrealizowały Gazetkowo, Listonic i Moja Gazetka.

Jak podkreśla Jakub Szestowicki z aplikacji Gazetkowo, marki, które do tej pory miały grono swoich lojalnych odbiorców, muszą walczyć o ich utrzymanie. Jednocześnie kusi je możliwość odebrania klientów konkurencji, dzięki zaoferowaniu produktów w bardziej atrakcyjnych cenach. W rezultacie konsumenci są bombardowani informacjami o promocjach i ofertach specjalnych. A to z kolei stawia przed marketerami pytanie: co zrobić, aby to oferta mojej marki była tą, którą klient zauważy, zapamięta i z której finalnie skorzysta?

Wpływ inflacji na zakupy Polaków

Inflacja w Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, ma znaczący wpływ na zachowania konsumentów. Wzrost cen towarów i usług sprawia, że ludzie często stają przed koniecznością dostosowania swoich wydatków i priorytetów zakupowych. Co ciekawe, mimo rosnących cen, Polacy niechętnie ograniczają zakupy i starają się utrzymać dotychczasowy poziom życia. Preferują postawę „kupuję rozsądnie”, czyli skupiają się na wyszukiwaniu okazji i promocji, pozwalających im po prostu zaoszczędzić.

Jak wynika z badania, które dla agencji Spicy Mobile zrealizowała aplikacja Gazetkowo, tylko 5% respondentów nie odczuło w ogóle wpływu inflacji. Odpowiadając na pytanie „Jak inflacja wpływa na Twoje zakupy?”, respondenci najczęściej wskazywali opcje „Zwracam uwagę na ceny” (61% badanych użytkowników) oraz „Częściej szukam promocji” (58% odpowiadających). Jedynie 27% ankietowanych zadeklarowało, że kupuje mniej, a 13% w odpowiedzi na rosnące ceny stara się planować wydatki z wyprzedzeniem.

Jak inflacja wpływa na zakupy, fot. mat. pras.



– Patrząc na te wyniki, można pokusić się o stwierdzenie, że Polacy zmieniają się w prawdziwych „łowców promocji”. Kryterium ceny i „dobrej okazji” są też kluczowe przy ocenie samych produktów. Jako te najważniejsze wskazało je łącznie 65% ankietowanych. Konkretne cechy, opinie czy marka produktu schodzą na dalszy plan w procesie podejmowania decyzji zakupowych – przyznaje na łamach raportu Jakub Szestowicki z Gazetkowo.

Rośnie zainteresowanie gazetkami promocyjnymi

Szukanie promocji, rabatów i specjalnych ofert staje się dla wielu Polaków nie tylko sposobem na ograniczenie kosztów, ale także strategią pozwalającą zachować stabilność finansową w obliczu rosnącej inflacji. Nie dziwi zatem masowy wręcz zwrot konsumentów w stronę gazetek promocyjnych. O ile w 2020 roku przynajmniej raz w tygodniu korzystało z nich 51% dorosłych Polaków, tak teraz po gazetki sięga 63% konsumentów, a w niektórych województwach odsetek ten rośnie nawet do 90% badanych.

Z drugiej strony – co pokazują wyniki badania Mojej Gazetki – użytkownicy nie są do końca zadowoleni z zamieszczanych w gazetkach treści i rodzajów obowiązujących promocji. Niemal wszyscy ankietowani wskazali choć jedno pole do poprawy. Największa grupa, bo aż 57% osób twierdzi, że w gazetkach brakuje im promocji na te produkty, które kupują najczęściej. 41% konsumentów chciałoby móc w nich znaleźć kupony do wykorzystania stacjonarnie (obecnie to rozwiązanie jest dostępne prawie wyłącznie w aplikacjach sieci handlowych). Niewiele mniej badanych przyznaje, że w gazetkach promocyjnych powinny być informacje o dużych, przynajmniej 30-procentowanych obniżkach.

Czego brakuje konsumentom w gazetkach?, fot. mat. pras.

Mimo tych braków gazetki promocyjne są skuteczne. Aż 77% ankietowanych w badaniu Mojej Gazetki przyznało, że podejmuje decyzję dotyczącą wyboru sklepu na podstawie aktualnych promocji z gazetek. Tylko niecałe 24% przegląda gazetkę wybranego sklepu i idzie tam na zakupy niezależnie od bieżącej oferty.

– Wyniki naszego badania pokazują, że gazetki promocyjne stanowią dla wielu klientów źródło informacji o obniżkach cen, promocjach sezonowych czy atrakcyjnych rabatach. Dzięki nim mogą oni świadomie planować swoje zakupy, szukają oszczędności i wybierają najkorzystniejsze oferty. Konsumenci chcą przede wszystkim szeroko rozumianej dostępności gazetek i wygody korzystania z nich, naprawdę atrakcyjnych promocji oraz uczciwości w działaniu – podkreśla Iwona Karczmarczyk z aplikacji Moja Gazetka.

Polacy szukają oszczędności

To, z jaką uwagą Polacy zaczęli podchodzić do robienia zakupów, pokazują najlepiej wyniki analizy list zakupowych użytkowników aplikacji Listonic. Według Małgorzaty Olczak z Listonic Polacy wypracowali szereg sposobów na to, by oszczędzać na zakupach. Na listach zakupów w tej popularnej aplikacji coraz częściej pojawiają się takie oznaczenia jak „masło, jeżeli w promocji”, „owoce, które są w promocji” czy „jak będzie w promocji”. Na listach zakupowych użytkownicy Listonic dodają też informacje o promocjach, które znaleźli w aplikacjach sieci handlowych. Obok nazw produktów pojawiają się adnotacje „uruchomić w apce”, „na moją aplikację” lub „z promocji z aplikacji”. Warto też wspomnieć o rosnącej popularność marek własnych sieci handlowych – to wśród nich konsumenci mogą znaleźć tańsze zamienniki wielu popularnych produktów.

– Receptą na inflację i rosnące koszty życia są mądre zakupy – podsumowuje Jakub Szestowicki. – Konsumenci szukają najlepszych ofert i bardziej niż kiedyś zwracają uwagę na cenę. Dla marketerów oznacza to jedno. Walka o serca i przede wszystkim o portfele polskich klientów stała się bardziej wymagająca, zwłaszcza że w znacznej liczbie przypadków większe zainteresowanie promocjami oznacza spadek lojalności kupujących względem marek. W takich realiach skuteczna strategia marketingowa powinna uwzględniać nie tylko interesujące dla konsumenta promocje zakupowe, ale także wielokanałową komunikację tych promocji.

Raport „Retail 2023/3034” ukazał się pod honorowym patronatem IAB Polska.