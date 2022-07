Zakupy w centrach convenience wydłużyły się z 10 minut do godziny

86% kupujących spędza w Nowych Bielawach więcej niż 30 minut!.W dni powszednie taki czas skłonne jest poświęcić 85%, a w sobotę 91%.

Przez to średnia długość czasu spędzonego w obiekcie wynosi 62,7 minuty, w sobotę to z kolei aż 66,6 minuty. To znaczny wzrost w stosunku do wyników sprzed pandemii. Zaledwie 3% klientów tego obiektu decyduje się na „fast shopping” trwający około 10 minut.

Dłuższy czas w centrum handlowym generuje także większe wydatki odwiedzających, które na przestrzeni ostatnich lat wzrosły niemal o 30%. – Przyjęło się, że klienci centrum convenience nie „uprawiają” window shoppingu, ale celują w kilka sklepów, w których mają zaplanowane zakupy – mówi Marta Sójkowska, Marketing Manager w Newbridge.

Tymczasem badanie pokazuje dwucyfrowy wzrost popularności wielu

marek poza spożywczych. Najchętniej klienci wybierają

sklepy takich brandów jak m.in. CCC, Pepco, Rossmann, Jysk czy RTV Euro

AGD, ale także Home&You czy Monnari. To już nie tylko hipermarket

spożywczy, jak jeszcze 5 lat temu - dodaje.