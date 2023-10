Zakupy z drugiej ręki to opowieść o emocjach (podcast)

Zakupy z drugiej ręki stają się coraz częściej pierwszym wyborem. W czasach inflacji zyskują na znaczeniu bo szukamy niskiej ceny, ale dla wielu z nas to też okazja do budowania kolekcji, szukania perełek i myślenia o swoich wyborach w kategorii sprytnego podejścia do życia mówi Paulina Pietrzak, Senior Business Product Manager Allegro Lokalnie w rozmowie Olą Nagel z well.pl i Edytą Kochlewską z dlahandlu.pl.