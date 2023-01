Zamykano 50 sklepów dziennie, 150 tys. miejsc pracy mniej

Więcej sklepów zamknęło swoje podwoje na dobre w 2022 roku niż w jakimkolwiek innym okresie w ciągu co najmniej pięć lat. W rezultacie zlikwidowano ok. 150 tys. miejsc pracy. Tak wynika z analizy Center for Retail Research w Wielkiej Brytanii.