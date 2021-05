Zarabiający powyżej 20 tys. zł zapłacą 1800 zł składki zdrowotnej

Od początku pandemii liczba jednoosobowych działalności gospodarczych spadła o 1/3 – obecnie w Polsce jest ich 1,6 mln. Firmy, które przetrwały ostatnie trudne miesiące, zgodnie z rozwiązaniami zaprezentowanymi w ramach Polskiego Ładu stracą na zmianach, zwłaszcza ci rozliczający się liniowo lub ryczałtem.

W zapowiedziach Polskiego Ładu szczególnie niepokojący jest brak możliwości odliczenia od podatku zapłaconej składki zdrowotnej. Spowoduje to znaczące zwiększenie obciążeń dla przedsiębiorców. Dodatkowo składka zdrowotna nie będzie już zryczałtowana, a wyliczana od kwoty dochodu. W mojej opinii przedsiębiorcy mogą na powyższych zmianach tylko stracić.

Według założeń programu, składka zdrowotna będzie wyliczana jako 9% miesięcznego dochodu (suma wystawionych faktur minus koszty działalności i składki społeczne ZUS). O Dla osób, których dochód jest niższy niż 4242,38 złotych miesięcznie oznacza to oszczędność. Dla tych, którzy zarabiają więcej, składka zdrowotna wzrośnie. W połączeniu z brakiem możliwości odliczenia składki od podatku dochodowego, oznacza to realny wzrost opodatkowania w działalności gospodarczej. Ilustruje to poniższe wyliczenie:

Miesięczny dochód: 2000 zł -> Składka zdrowotna: 180 zł

Miesięczny dochód: 4000 zł -> Składka zdrowotna: 360 zł

Miesięczny dochód: 8000 zł -> Składka zdrowotna: 720 zł

Miesięczny dochód: 20 000 zł -> Składka zdrowotna: 1800 zł

Miesięczny dochód: 50 000 zł -> Składka zdrowotna: 4500 zł

Negatywne skutki tych zmian odczują też osoby zatrudnione na umowę o pracę, których wynagrodzenie przekracza 10 000 złotych brutto - wskazuje Piotr Juszczyk, doradca podatkowy w firmie inFakt.