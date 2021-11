Zarobić na Świętach dwa razy, czyli co sklepy mają z kart podarunkowych

Karty podarunkowe będą odgrywać kluczową rolę podczas nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Jake podaje raport Gift Card & Voucher Association (GCVA) opracowany na zlecenie GlobalData, aż 56% ankietowanych deklaruje zakup podobnej lub większej liczby kart niż w zeszłym roku. Wśród przedstawicieli pokolenia X takich osób jest prawie 75%.

- Badania pokazują bardzo dobrą tendencję dla sklepów, które w swojej ofercie już mają karty podarunkowe lub zamierzają je wprowadzić – mówi Filip Zajdel, Business Development Manager w Spartavity.

Trzeba zdawać sobie sprawę, że sprzedawcy na kartach podarunkowych zarabiają tak naprawdę podwójnie. Po pierwsze w momencie, kiedy karta zostaje kupiona, by stać się dla kogoś prezentem – najczęściej na święta. Po drugie, wtedy kiedy jej właściciel zaczyna wydawać z niej środki. Dlaczego?

Nieprawdziwe, nie moje

Pieniądze, które są przedpłacone przez kogoś na karcie, wydaje się dużo łatwiej niż te, które mamy na koncie lub fizycznie w portfelu. Prawda? Chyba każdy kiedyś tego doświadczył. Jak podaje raport Chipotle, aż 75% badanych osób na koniec zakupów zapłaciło więcej niż wynosiła kwota widniejącą na ich kartach – np. użyło karty podarunkowej o wartości 50 euro, aby dokonać zakupu za 100 euro.

Przeczytaj także: Świąteczny kalendarz z promocjami w aplikacji Lidla

- Mamy informację od naszych klientów, że nie mają raczej problemów ze sprzedażą oferty w pełnej cenie, kiedy klient płaci kartą podarunkową – dodaje Filip Zajdel. – Schody, czyli prośby o rabaty, promocje, specjalne oferty, zaczynają się wtedy, kiedy ktoś płaci kartą kredytową lub gotówką.

Tendencję tę potwierdzają cytowane już wcześniej badania, które pokazują, że klienci korzystający z kart podarunkowych są aż 2,5 razy bardziej skłonni zapłacić pełną cenę za przedmiot, niż klienci płacący gotówką lub kartą kredytową.

Miłe powroty

Podarowana karta jest również bardzo skutecznym narzędziem zachęcającym do odwiedzenia sklepu po raz pierwszy. Aż 34% konsumentów przyznaje, że skorzystało z oferty sprzedawcy, którego by w innej sytuacji na pewno nie odwiedziło. Wielu z nich również wraca do punktów, w których kiedyś zrealizowało swoją kartę podarunkową. Warunek? Program lojalnościowy zbudowany wokół karty musi być przygotowany profesjonalnie. Inwestując więc w to narzędzie, zadbać należy o aspekty techniczne (kwestie informatyczne, prawno-podatkowe i operacyjne), przeszkolenie pracowników oraz przygotowanie odpowiedniej komunikacji wprowadzenia kart.