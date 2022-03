Zboża, olej, nabiał, jaja, mięso – podrożeje praktycznie wszystko

Ukraina i Rosja w sumie odpowiadają za ¼ globalnego eksportu zbóż i za ok. ¾ eksportu oleju słonecznikowego.

Niedobory i gwałtowne wzrosty cen nawozów na rynku krajowym przełożą się na podrożenie wielu produktów spożywczych.

- Sektor żywności jest jednym z najbardziej dotkniętych przez rosyjską inwazję na Ukrainę. Dotyczy to przede wszystkim rynku zbóż i roślin oleistych. Ukraina i Rosja w sumie odpowiadają za ¼ globalnego eksportu zbóż i za ok. ¾ eksportu oleju słonecznikowego – mówi w rozmowie z dlahandlu.pl Jakub Czugała, Analityk Sektora Food and Agri w Banku BNP Paribas.

Jak ocenia, bieżąca sytuacja negatywnie wpłynie na podaż zbóż i roślin oleistych, a przez to również na spadek bezpieczeństwa żywnościowego na świecie.

- Zboża i oleiste to główne surowce przy produkcji nie tylko pieczywa czy olejów roślinnych, ale też – poprzez pasze – kluczowy czynnik kosztowy produkcji zwierzęcej – mięsa, nabiału i jaj – tłumaczy analityk.

Podobnie jak inni eksperci, Jakub Czugała podkreśla znaczenie wojny na Ukrainie na kraje Afryki i Azji. - Ograniczona dostępność zbóż na świecie będzie szczególnie dotkliwa w Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Azji Południowo-Wschodniej. Największymi importerami surowców rolnych z Ukrainy i Rosji są bowiem m.in. Egipt, Turcja, Iran, Indonezja, Bangladesz czy Nigeria. Państwa te w związku z warunkami klimatycznymi i niskim poziomem produkcji krajowej są zmuszone importować dużą część konsumowanej żywności – mówi analityk.

- Inaczej jest w większości państw europejskich, w tym w Polsce – w związku z tym nie należy się obawiać niedoborów żywności w kraju. Nie oznacza to jednak, że agresja Rosji na Ukrainę nie będzie mieć wpływu na polski i unijny rynek żywności. W ciągu ostatnich kilku tygodni ceny na europejskim rynku pszenicy wzrosły o ok. 40-50%, a podobne wzrosty obserwujemy również w Polsce. To będzie mieć wpływ na koszty produkcji, a przez to i na ceny pieczywa, mięsa czy nabiału – dodaje.

Wojna w Ukrainie doprowadziła nie tylko do wzrostu cen produktów rolnych, ale też głównego czynnika kosztowego w produkcji zbóż czy rzepaku, czyli nawozów. Rosja była największym eksporterem nawozów azotowych na świecie (z blisko 15% udziału w handlu międzynarodowym), a razem z Białorusią odpowiadała za 1/3 globalnego eksportu nawozów potasowych. Sankcje i wzrost cen gazu (głównego czynnika kosztowego w produkcji nawozów, szczególnie azotowych) już obecnie doprowadziły do niedoborów i gwałtownych wzrostów cen nawozów na rynku krajowym.

- W nadchodzących miesiącach czekają nas dalsze wzrosty cen żywności. W styczniu, jeszcze przed wybuchem wojny, inflacja cen żywności w Polsce wynosiła 9,3% r/r – głównie w związku z wysokimi cenami środków produkcji, przetwórstwa i transportu – surowców rolnych, gazu, paliw, nawozów. Wojna w Ukrainie doprowadziła do jeszcze większych wzrostów w tych kategoriach – podsumowuje analityk w Banku BNP Paribas.