Zbyt duże opakowania dla niewielkich produktów to duży problem dla konsumentów

43% ankietowanych Polaków deklaruje natomiast wprost, że zbyt duże opakowanie często zniechęca do ponownego zakupu produktu. Blisko 70% Polaków uważa zaś, że stosowanie opakowań wykonanych z pojedynczego materiału wtórnego (tj. podlegającemu recyklingowi) ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

Zbyt duże opakowania przeszkadzają Polakom

Większość Polaków przynajmniej raz zwróciła uwagę na zbyt duże opakowanie dedykowane dla danego produktu. To zjawisko dostrzegane w licznych branżach nie przypada jednak do gustu konsumentom. W sumie aż 82% ankietowanych zadeklarowało, że woli kupować towary, których opakowanie jest dopasowane wielkością do rozmiaru produktu. 43% respondentów raportu EKObarometr stwierdziło natomiast kategorycznie, że zbyt duże opakowanie często zniechęca ich to do ponownego zakupu produktu. Co ciekawe, zbyt duże opakowania przeszkadzają Polakom niezależnie od wieku i płci, choć na ten aspekt uwagę zwróciło więcej kobiet (84% kobiet i około 80% mężczyzn).

- Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli zwiększać sprzedaż swoich produktów będą musieli w najbliższym czasie dopasować się do zielonej zmiany – to nieuniknione. Rynkowe tendencje i trendy pokazują, że firmy muszą możliwie jak najszybciej wprowadzić realne, prośrodowiskowe działania, które ograniczą marnotrawstwo surowców i przełożą się na zadowolenie klientów. Dostrzegamy, że istnieje obecnie konflikt pomiędzy ekonomicznymi aspektami opakowań, a ich wpływem na środowisko. Jak wynika z odpowiedzi respondentów EKObarometru oczekują oni m.in. redukcji wielkości opakowań - to jasny sygnał dla wielu marek i kolejny impuls do wzmocnienia trendu zrównoważonego projektowania opakowań. Aż 43% badanych Polaków mówi wprost, że mogą nie kupić ponownie towaru, który ma za duże opakowanie. Poprzez optymalizację rozmiarów opakowań, dobór odpowiedniej gramatury oraz rodzaju surowca i zastosowanie bardziej efektywnych lakierów barierowych, można zmniejszyć ilość zużywanych materiałów oraz ograniczyć marnotrawstwo zasobów. Ważne jest, aby firmy zamawiające opakowania zwracały uwagę na efektywność materiałową, przy jednoczesnym dbaniu o estetykę i ochronę końcową swoich produktów. Oczywiście istnieją również argumenty na rzecz stosowania większych opakowań, które można uzasadnić funkcjonalnością. Ważne jest, aby producenci skoncentrowali się na minimalizacji wpływu na środowisko poprzez innowacje technologiczne i promowanie surowców biodegradowalnych. Oczywiście nie można zapominać także o wtórnym wykorzystywaniu używanych surowców – zauważa Grzegorz Łajca, Prezes Zarządu Grupy Akomex.

Jak wynika z badania około 70% respondentów EKObarometru opowiada się za stosowaniem opakowań wykonanych z pojedynczego materiału wtórnego (tj. podlegającemu recyklingowi). 27% Polaków uważa, że takie opakowania mają znaczący wpływ na środowisko, a kierunek ten doprowadzi do dużych zmian na lepsze. Tego zdania są przede wszystkim osoby po 45 roku życia. 42% badanych wskazuje, że produkcja opakowań z materiału wtórnego ma pozytywny wpływ na nasza planetę, ale to tylko jeden z kroków, które należy podjąć w celu ochrony środowiska. Uważają tak przede wszystkim mieszkańcy największych miast (pow. 500 tys.).