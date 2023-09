Zła wiadomość dla e-commerce: konsumenci wracają do spożywczaków

Powrót konsumentów do sklepów spożywczych

W porównaniu z innymi produktami, konsumenci najbardziej woleliby kupować offline artykuły spożywcze - ponad sześciu na dziesięciu (64%) chce w 2023 r. kupować je w sklepach stacjonarnych zamiast e-commerce. W 2022 r. było to 60% globalnych konsumentów.

Odzież (54%), pojazdy (53%) i leki (48%) to tylko niektóre z innych kategorii produktowych, które globalni konsumenci najchętniej kupiliby w fizycznym lokalu, a nie online.

Natomiast gry wideo (10%), usługi turystyczne (15%) oraz produkty lub usługi ubezpieczeniowe (18%) należą do kategorii, które konsumenci najrzadziej woleliby kupować offline.

YouGov przyjrzał się również, na ile prawdopodobne jest, że konsumenci będą preferować zakupy spożywcze offline w poszczególnych krajach. Zadał pytanie: „Czy mając wybór wolałbyś kupić artykuły spożywcze w placówce fizycznej czy w Internecie?”

Oto wyniki dla poszczególnych krajów - offline/online (%) 2022 rok vs 2023 rok:

Globalnie większość konsumentów woli kupować artykuły spożywcze offline niż online. W latach 2022-2023 Francja i Indonezja zgłaszają największy skok odsetka konsumentów, którzy woleliby kupować artykuły spożywcze w fizycznych placówkach handlowych. W Polsce odsetek ten jest dość wysoki, choć wykazuje on trend spadkowy.

Zakupy w sklepach spożywczych vs e-commerce

Analiza poszczególnych rynków pokazuje, że Kanada znajduje się na szczycie listy badanych krajów: blisko ośmiu na dziesięciu konsumentów (77%) twierdzi, że woli kupować artykuły spożywcze offline. Następne są Stany Zjednoczone - 71%. W Wielkiej Brytanii ponad sześciu na dziesięciu konsumentów (64%) deklaruje, że preferuje kupowanie artykułów spożywczych w sklepach stacjonarnych.

We Francji ponad sześciu na dziesięciu konsumentów (64%) woli kupować artykuły spożywcze offline, odnotowując największy skok konsumentów spośród wszystkich badanych rynków – w 2022 r. niecała połowa (48%) konsumentów deklarowała, że zamierza artykuły spożywcze częściej kupować offline niż online.

Wyniki ankiety przeprowadzonej w poszczególnych krajach Europy znacząco różnią się od siebie. Odsetek konsumentów we Włoszech, którzy wolą kupować artykuły spożywcze offline, spadł o dziesięć punktów procentowych - z nieco ponad siedmiu na dziesięciu konsumentów (71%) w 2022 r. do ponad sześciu na dziesięciu konsumentów (61%) w 2023 r. Niemcy również odnotowały spadek w badanym okresie - z 71% do 68%.

Odsetek w Indonezji wzrósł o piętnaście punktów procentowych w latach 2022-2023 (45% vs 60%). Chociaż Francja i Indonezja odnotowały największy wzrost odsetka konsumentów, którzy wolą kupować artykuły spożywcze offline, nadal mają one najniższy odsetek konsumentów z tą preferencją ze wszystkich badanych rynków.

W 2023 r., w porównaniu z 2022 r., więcej konsumentów twierdzi, że woli zakupy spożywcze offline w takich krajach, jak Hiszpania i Francja. Prawie siedmiu na dziesięciu konsumentów (67%) w Hiszpanii deklaruje, że woli kupować artykuły spożywcze offline (wzrost z 62% w 2022 r.). Procentowy udział w Danii (67%) i Szwecji (69%) pozostał na niezmienionym poziomie.

Jeśli chodzi o Azję, odsetek konsumentów w Indiach i Singapurze, którzy wolą kupować artykuły spożywcze offline, pozostał niezmieniony. Hongkong odnotował natomiast znaczny skok (z 52% zgłoszonych w 2022 r.). Hongkong i Indonezja prowadzą na liście w Azji z największym udziałem konsumentów, którzy wolą kupować artykuły spożywcze w fizycznych sklepach (po 60%).