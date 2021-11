Spadki w całej Polsce są dwucyfrowe: oscylują między kilkanaście a nawet kilkadziesiąt procent mniej wizyt niż przed pandemią.

W przekonaniu przedsiębiorców zrzeszonych w ZPPHiU rozważanie kolejnych ograniczeń dla handlu w centrach jest nieuzasadnione.

ZPPHiU monitoruje odwiedzalność w centrach handlowych na terenie całego kraju, korzystając z raportów Proxi cloud i danych pozyskanych od członków. Podsumowanie października nie pozostawia wątpliwości: do wielu galerii nie wróciła ponad połowa klientów. Jest za to bezpiecznie.

Dwucyfrowe spadki

Spadki w całej Polsce są dwucyfrowe: oscylują między kilkanaście a nawet kilkadziesiąt procent mniej wizyt niż przed pandemią. Jak podaje organizacja, minus 75% to rekord tego zestawienia. O skali zjawiska niech świadczy fakt, że zaledwie jedno centrum handlowe w Polsce osiągnęło wynik wyższy niż w 2019 roku i to zaledwie o kilka procent. Jest to wyjątek w skali całego kraju. Wszystkie pozostałe zmonitorowane obiekty zanotowały wyniki ujemne. Spadła również liczba unikalnych klientów – w tej konkurencji na minusie są wszystkie galerie monitorowane przez ZPPHiU.

„Tłumy w galeriach handlowych są wspomnieniem. Zmiana w zachowaniach konsumenckich jest wyraźna – klienci przychodzą do sklepów świadomie, skoncentrowani na konkretnych zakupach. Mając swój precyzyjny cel, nie zbaczają z zaplanowanych ścieżek. Mniejsza liczba klientów przekłada się na ich zwiększone bezpieczeństwo – to pozytyw, jaki dostrzegamy w tych trudnych czasach” – komentuje zarząd ZPPHiU.

Obserwacja spadków odwiedzalności w listopadzie, pogłębiająca się w kolejnych tygodniach wskazuje, że część klientów zapewne ponownie będzie przenosiła niektóre zakupy do sieci.

W przekonaniu przedsiębiorców zrzeszonych w ZPPHiU rozważanie kolejnych ograniczeń dla handlu w centrach jest nieuzasadnione. Równocześnie za wskazane uznają zaostrzenie kontroli przestrzegania zasad reżimu sanitarnego i ponawianie apeli do klientów o przestrzeganie obowiązujących przepisów.