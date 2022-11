Zrównoważone opakowania to biznesowy imperatyw

Surowce odnawialne w produkcji opakowań

Zrównoważony rozwój stał się w ostatnich latach biznesowym imperatywem i przedsiębiorcy stoją przed realnym wyzwaniem ograniczania wpływu, jaki wywierają na środowisko – ocenia Sylwia Jurys, Head of Market Area Nordics Poland Ukraine w SIG Combibloc.

- Jednym z najistotniejszych elementów w dążeniu do ograniczania negatywnego wpływu działalności firm na środowisko jest zmniejszanie emisji dwutlenku węgla. Aby to osiągnąć, muszą one wprowadzić plan optymalizacji i usprawnień, by technologia generowała jak najmniejszy wpływ na środowisko. Opakowania kartonowe do płynnej żywności, składające się w co najmniej 75 proc. z surowców odnawialnych, czyli celulozy, generują niski ślad węglowy. Natomiast aby opakowanie tego typu gwarantowało bezpieczeństwo produktowi, chroniło przed światłem, transmisją tlenu, zapewniało długi termin przydatności do spożycia, musi zawierać warstwę barierową - mówi Sylwia Jurys.

Opakowania kartonowe bez śladu węglowego

Jak wyjaśnia, w tradycyjnej formie pakowania są to aluminium i polimery.

- Wiele lat temu udało nam się z tej warstwy barierowej wyeliminować aluminium, czyli pozbyliśmy się jednego surowca kopalnego. Dzięki temu zredukowaliśmy ślad węglowy opakowania o 23 proc. Poszliśmy o krok dalej. Stworzyliśmy rodzinę opakowań, w których zamieniliśmy polimery pochodzenia kopalnego na polimery pochodzenia roślinnego. Mają one niższy ślad węglowy o blisko 60 proc. Jest to kierunek, w którym będzie zmierzał rynek opakowań – podkreśla Sylwia Jurys.