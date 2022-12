Zrównoważony rozwój coraz ważniejszy dla polskich konsumentów, ale jest haczyk

53% kupuje tylko te produkty, których naprawdę potrzebuje, aby uniknąć marnotrawstwa

64% uważa, że firmy powinny działać na rzecz zmniejszenia swojego wpływu na środowisko

78% respondentów na całym świecie byłoby bardziej skłonnych wybrać konkretnego detalistę, gdyby oferował szerszy asortyment zrównoważonych opcji

Zgodnie z najnowszym badaniem NielsenIQ 66% polskich konsumentów uważa, że zrównoważony rozwój jest dla nich ważniejszy niż był dwa lata temu, w tym 60% podaje, że jest to związane z negatywnym wpływem zmian klimatu na ich zdrowie i/lub bezpieczeństwo.

Konsumenci chcą żyć w sposób zrównoważony

Większość konsumetów podejmuje różne działania, aby żyć w sposób bardziej zrównoważony: zabierają na zakupy własne torby (50%), unikają marnotrawstwa (53%) i oszczędzają energię elektryczną (58%), natomiast część respondentów przed prowadzeniem zrównoważonego trybu życia powstrzymują: wysokie koszty (29%), utrudniony dostęp do niego (23%) i brak transparentności (25%).



Powyższe wyniki zostały opublikowane w “The Changing Climate of Sustainability” – nowym globalnym raporcie o wpływie zmian klimatycznych na przemysł pakowanych towarów konsumpcyjnych. Z badania wynika, że dwa nowe czynniki – rola regulacji rządowych w narzucaniu zrównoważonego rozwoju oraz gwałtownie rosnące koszty zmian klimatycznych w łańcuchach wartości – tworzą perspektywę szybkich zmian w ciągu najbliższych 5–10 lat, które zmuszą firmy, producentów, marki i detalistów do transformacji i zobowiązania się do wprowadzenia prawdziwie zrównoważonych modeli biznesowych.

Firmy powinny być transparentne

W analizie podkreślono także następujące kwestie wyróżniające polskich konsumentów:

· 67% uważa, że firmy powinny być zobowiązane do wykazania pełnej przejrzystości swojego łańcucha dostaw, aby kupujący mogli dokonywać świadomych wyborów,

· Spośród nich połowa stwierdziła, że zrównoważony rozwój jest dla nich ważny, ponieważ słyszą o nim bez przerwy w telewizji, a 57% zauważa wokół siebie więcej zanieczyszczenia i odpadów,

· Dla 47% konsumentów zrównoważony tryb życia jest ważny społecznie i starają się oni podejmować zrównoważone wybory, kiedy tylko jest to możliwe,

· 74% przestałoby kupować produkty od firmy, jeżeli okazałoby się, że stosuje ona greenwashing, co podkreśla znaczenie zaufania i przejrzystości nie tylko w komunikacji, ale w całym łańcuchu dostaw.