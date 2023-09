Żubrówka trzecią najlepiej sprzedającą się wódką na świecie

Żubrówka sprzedała 94,5 mln litrów wódki

W 2022 roku Żubrówka osiągnęła imponujący wynik sprzedaży na poziomie 94,5 miliona litrów wódki, obejmujący zarówno rynek krajowy, jak i międzynarodowy. To wynik, który potwierdza popularność marki.

Międzynarodowy sukces Żubrówki to efekt strategii ekspansji i skutecznej penetracji nowych obszarów rynkowych. Marka zdobyła uznanie i dotarła do konsumentów w wielu krajach, co przyczyniło się do wzrostu sprzedaży oraz umocnienia jej pozycji w branży alkoholowej na światowym rynku.

Żubrówka na liście UNESCO

Żubrówka to jednak nie tylko znana wódka, ale również symbol polskiej doskonałości i tradycji. Ten wyjątkowy trunek z 600-letnią historią wywodzi się z okolic terenów Białowieży, wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Ta szlachetna wódka, której renoma przekracza granice, zdobyła zaufanie konsumentów na całym globie dzięki nieustannemu dążeniu do perfekcji, podtrzymywaniu wysokich standardów jakości i wprowadzaniu innowacji.

Żubrówka w rankingu The Spirits Business

Żubrówka jest najwyżej notowaną polską marką w rankingu The Spirits Business. W czołowej dziesiątce znalazła się również inna marka należąca do Grupy Maspex - Soplica, z łączną sprzedażą 4,1 miliona skrzynek o pojemności 9 litrów. Żubrówka zajmuje zaszczytne trzecie miejsce, ustępując jedynie takim markom jak Smirnoff i Absolut.

Żubrówka jest jedną z najlepiej rozpoznawanych polskich marek na świecie, trafiła do konsumentów w ponad 70 krajach – m. in. w USA, Japonii, Australii, Francji, Wielkiej Brytanii czy Niemczech.