Zwiększa się bezrobocie, ale także średnia płaca

Najnowsze dane pokazują, że w czerwcu 2020 roku do urzędów pracy zgłoszono 91 tys. wolnych miejsc pracy, czyli o 15,4 proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Przeciętne zatrudnienie wzrosło w porównaniu do maja o 0,2 p.p., a przeciętne wynagrodzenie brutto również było wyższe o 3,2 p.p. Dodatkowo, zwiększył się ruch na portalach o pracę, coraz więcej firm wstawia ogłoszenia.

Według badania Grant Thornton i firmy Element, w czerwcu 2020 roku na 50 największych portalach rekrutacyjnych pojawiło się 246,2 tys. nowych ofert pracy, czyli odnotowano wzrost o 26,1 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Natomiast w porównaniu do ubiegłego roku liczba ofert spadła o 16,3 proc. Optymistyczną wizję psuje jednak wzrost liczby osób zarejestrowanych w urzędach pracy.

Według badania Grant Thornton i Element wśród 10 przeanalizowanych zawodów największe spadki w liczbie ofert pracy odnotowano wśród pracowników administracji, IT i ochrony. Coraz mniej firm szukało również analityków biznesowych czy kierowców. Jednocześnie więcej ogłoszeń kierowano do głównych księgowych. Dodatkowo firmy szukają specjalistów w dziedzinie digital oraz związanych z logistyką. Według raportu agencji zatrudnienia OTTO Work Force wynika, że branżą, która intensywnie rozwija się w czasie epidemii, jest e-commerce, co generuje popyt na pracowników logistyki i usług kurierskich.



Według OTTO Work Force72 proc. nowych pracowników tymczasowych znalazło pracę właśnie w obszarze e-commerce, przede wszystkim w usługach kurierskich. W czasie epidemii 25 proc. osób znalazło pracę w logistyce, 23 proc. w produkcji, a 5 proc. w branży spożywczej. Zmiana branży była związana z kryzysem. 68 proc. nowo zatrudnionych pracowników tymczasowych wskazało, że w wyniku pandemii musiało zmienić obszar pracy.

Jak wynika z danych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w czerwcu 2020 r. do urzędów pracy zgłoszono 91,0 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, tj. o 15,4 tys. ofert (o 20,4%) więcej niż w maju 2020 r. Wraz z końcem wakacji kilkadziesiąt tysięcy sezonowych stanowisk pracy zniknie z rynku, a na ich miejscu nie pojawią się kolejne, co może spowodować kolejny wzrost bezrobocia.

Wiele wyjaśni się w połowie września – do 15 września rząd ustali wysokość obowiązującej od 1 stycznia 2020 r. płacy minimalnej, która stanie się obowiązującym prawem. Już wiadomo, że nie może być ona niższa od zaproponowanej przez rząd: 2 800 zł oraz 18,3 zł – minimalna stawka godzinowa.



- Z naszej wiedzy i rozmów prowadzonych z przedsiębiorcami wynika, że z powodu koronawirusa kończy się era „opasłych struktur”. Pracodawcy coraz częściej deklarują, że obecnie liczy się dla nich efektywność danego pracownika. Dlatego wielu z nich zredukuje swoje często zbyt rozbudowane zespoły – mówi Cezary Maciołek z Grupy Progres.